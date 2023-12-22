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好奇害死貓｜零下幾十度伸脷舔燈柱　內地男舌頭被黏實　被路人意外發現以一招解救

都市病 09:00 2023/12/22

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好奇心害死貓。黑龍江哈爾濱一名男子，於零下幾十度出門閒逛時，一時好奇心大發，竟伸脷舔路邊燈柱，導致舌頭被黏實無法動彈，只能於原地慘叫。路人發現窘況後，隨即拍片紀錄並為他報警脫困。

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綜合內媒報道，該名男子上周五（15日）於街邊一個紅綠燈路口，伸脷舔向路邊金屬燈柱；由於溫差太大，導致濕潤的舌頭被黏住、無法動彈，只得站在原地慘叫。

此時一名路人恰巧開車經過，發現男子站立於燈柱下，以為對方在小便，因此心中暗罵「沒素質」，決定上前了解情況；不料卻發現對方舌頭被黏在燈柱上，已急得幾乎哭出來。

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路人見狀隨即報警，同時亦不忘舉起手機拍片紀錄事件。警方到場後到附近超市借了一壺暖水，倒在男子的舌頭上，將舌頭與燈柱慢慢分離，才終於讓其脫困。

內媒《搜狐網》報道指，冬天鐵、銅等金屬導熱快，當舌頭碰上溫度極低的金屬物質時，熱量會被迅速帶走，舌頭表面的液體則會迅速結冰，導致舌頭和鐵粘連在一起。

網民：讓我先笑一會兒

影片一出隨即引起網民熱議，不少當地人表示，同樣意外每年冬天都會發生，因此已失去同情心，更有人笑稱：「沒試過便沒有完整的童年！」；但亦有網民表示，貿然將伸脷舔燈柱，即使被黏住後可淋熱水脫困，但仍有凍傷或燙傷可能，呼籲大家勿要亂試。

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