坐月偏方｜終止懷孕調理身體　3孩媽聽丈夫坐月建議　日吃10隻雞蛋+雞蛋湯

不少新手媽媽產後身體較虛弱，都會跟足傳統坐月休養。內地一名24歲媽媽因本身育有3名子女，遂決定終止僅懷有5周的身孕。她更聽從丈夫建議可偏方坐月，每天至少吃10顆雞蛋和喝雞蛋湯，讓不少網民擔心此舉恐對她的身體造成負擔。

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懷5周身孕後終止懷孕

24歲事主過去在「小紅書」不時分享養育3個子女的育兒日常。她上月發覺身體出現不適，腹部有疼痛，而且月經亦遲來。她分別用驗孕棒及到醫院驗孕，證實自己懷有5周身孕。

她近日再發文指，自己已經接受手術終止懷孕，目前需好好調理身體。而丈夫於是為她尋找不同坐月偏方，想調理好妻子的身體。最終，他決定每天煮10顆水煮蛋和雞蛋湯給太太吃，更要求她必須進食，因為他認為「雞蛋有很多營養，多吃對身體好。」

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不過，事主進食了十多日後已經吃膩，看到雞蛋甚至有想嘔的感覺：

「坐月子以來，最少不了就是要吃雞蛋，看見雞蛋我都吃不下了，但是又不能不吃，一天最少要吃個10個......」

事件引起網民熱議，不少網民對於每天可以吃多少隻雞蛋議論紛紛，但不約而同認為日吃10隻雞蛋實在太誇張，不少人覺得事主的做法沒有醫學根據，甚至會弄巧反拙。

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正常人每天最多可吃3隻 4類人吃少於1隻

台灣營養師高敏敏曾在Facebook專頁分享指，雞蛋的蛋黃含維生素A、葉酸和鈣質，對於備孕和懷孕的女士很有幫助，可幫助黏膜健康，增加保護力。她指出，每人每天可吃的雞蛋數量沒有特定規範，正常人吃2至3隻仍可接受，但4類人要注意，每天應吃少於1顆蛋黃的攝取量。

血膽固醇過高

曾罹患動脈血管梗塞

肥胖

脂肪肝患者

坐月飲食攻略

1. 12朝前宜清淡

「坐月媽媽冇煩惱」陪月員May姐曾分享產後12天前後以至BB滿月後的飲食貼士，指產婦分娩後身體一般較虛弱，更需妥善控制飲食，「12朝」前餸菜切勿過分油膩要以清淡為主，著重少鹽少油少糖，其中就較推薦去皮蒸雞、蒸排骨或者肉餅。另外May姐認為12朝前媽媽不應多食「無鱗魚」，亦即鰻或鱔等等，蔬菜方面則要避免食醃製菜。

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2. 12朝後適量「補油」

至於12朝之後，May姐指媽媽在此將踏入另一時期，需要吸收較多營養，對於餵哺人奶的媽媽而言更為重要。飲食方面，May姐指會為12朝後的媽媽飲食可較為「精彩」，可較放心食鎮江骨、香檸雞、栗子炆雞之類較濃味並帶有油分的傳統菜式，重點在於要避免買有激素雞隻。May姐指這時期的媽媽飲食不宜太過少油，否則可能令媽媽缺少脂肪，影響奶質之餘對嬰兒健康無益。

3. 滿月後至百日仍需「戒口」

May姐照顧媽媽時間一般會到BB滿月之後，但她指嚴格而言媽媽分娩後100日都屬於坐月，BB足月後的媽媽飲食上仍需避免寒涼，芥菜、白菜或潺菜可免則免；反而菜心、菠菜或芥蘭一類蔬菜則適合所有時期媽媽食用。

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