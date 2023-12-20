  • 13°C
香港時間 : 20231220日 (週三) 20:12
靚太生活雜誌

會員專區

專題:同行實踐

熱門關鍵字 : 區區有好校 新聞女王 中一面試 佘詩曼 名校專區 李施嬅 新手爸媽 萬千星輝頒獎典禮2023
hket

話題
健康
親子
娛樂
新聞
TOPick TV
Band 1學堂
醫‧健

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

時尚活動｜文佳煐女神降臨香港活動　與陳凱詠齊低胸上陣鬥性感

休閒消費 18:56 2023/12/20

分享：

分享：

熱門 區區有好校 新聞女王 中一面試 佘詩曼 名校專區 李施嬅 新手爸媽 萬千星輝頒獎典禮2023

文佳煐與陳凱詠齊低胸上陣鬥性感！

韓國女星文佳煐憑韓劇《女神降臨》而聲名大噪，近日女神首次來港出席時尚活動，吸引大批粉絲支持，文佳煐亦相當識做，冒寒穿黑色Tube Dress現身，以高貴性感造型示人！

點擊圖片放大
+10
+9

文佳煐當日將頭髮束起，露出白滑香肩，頸項戴上D&G頸鏈，除此之外，身上並未有佩戴其他首飾，整體感覺簡約俐落，更不經意露出事業線，展現性感一面；同場的陳凱詠（Jace）身穿鮮紅色連身裙，同樣低胸上陣，與文佳煐爭妍鬥麗，Jace的紅色長手套亦為她增添幾分型格味道，與文佳煐各有各靚。

文佳煐率先穿過Jace的紅色吊帶裙

其實早於今年9月，文佳煐已率先穿過Jace身上的紅色吊帶裙，當時文佳煐同樣將頭髮梳得貼服，以乾淨髮型配襯裙子，不過她當時比Jace大膽，就是襯了一條十字架頸鏈，令整體造型不致於過份單調，比起Jace的純粹型格味道，文佳煐則型格得來又不失女人味，但整體而言，兩位都各有獨特韻味！

最新影片推介：

靚太安樂窩
靚太安樂窩｜穿搭聖誕派對必備晚裝　可宜高貴氣質艷壓全場

HKET App已全面升級，TOPick為大家推出一系列親子、健康、娛樂、港聞及休閒生活資訊及影片。立即下載︰https://onelink.to/f92q4m

【ET Club會員積分獎賞計劃】用App換獎賞︰https://onelink.to/keyuqm

責任編輯：Kiwi Lee

相關文章

靚太安樂窩｜穿搭聖誕派對必備晚裝　可宜高貴氣質艷壓全場
17:30 2023/12/15
靚太安樂窩｜穿搭聖誕派對必備晚裝　可宜高貴氣質艷壓全場
秋冬時尚｜解構秋冬大熱美拉德穿搭法　運用深淺大地色打造層次感
17:53 2023/12/18
秋冬時尚｜解構秋冬大熱美拉德穿搭法　運用深淺大地色打造層次感
派對穿搭｜女童晚宴服飾精緻耀目　甜美可愛充滿童真
12:13 2023/12/19
派對穿搭｜女童晚宴服飾精緻耀目　甜美可愛充滿童真
明星穿搭｜「婚禮KOL」高海寧大愛入膊裝　性感鎖骨夠Hot踢走寒意
今日 13:58
明星穿搭｜「婚禮KOL」高海寧大愛入膊裝　性感鎖骨夠Hot踢走寒意

你可能感興趣

靚太安樂窩｜穿搭聖誕派對必備晚裝　可宜高貴氣質艷壓全場
17:30 2023/12/15
靚太安樂窩｜穿搭聖誕派對必備晚裝　可宜高貴氣質艷壓全場
秋冬時尚｜解構秋冬大熱美拉德穿搭法　運用深淺大地色打造層次感
17:53 2023/12/18
秋冬時尚｜解構秋冬大熱美拉德穿搭法　運用深淺大地色打造層次感
派對穿搭｜女童晚宴服飾精緻耀目　甜美可愛充滿童真
12:13 2023/12/19
派對穿搭｜女童晚宴服飾精緻耀目　甜美可愛充滿童真
時裝服飾 時尚 陳凱詠

最高瀏覽

街頭傷人｜與2女元朗搭的士　男子被其中1女　持利器刺胸送院不治｜附ABC創傷判斷準則
街頭傷人｜與2女元朗搭的士　男子被其中1女　持利器刺胸送院不治｜附ABC創傷判斷準則
珍惜生命｜原定一周後結婚　25歲男教師被迫5日交84篇教案　疑不堪工作壓力大跳樓亡
珍惜生命｜原定一周後結婚　25歲男教師被迫5日交84篇教案　疑不堪工作壓力大跳樓亡