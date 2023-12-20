時尚活動｜文佳煐女神降臨香港活動　與陳凱詠齊低胸上陣鬥性感

▲ 文佳煐與陳凱詠齊低胸上陣鬥性感！

韓國女星文佳煐憑韓劇《女神降臨》而聲名大噪，近日女神首次來港出席時尚活動，吸引大批粉絲支持，文佳煐亦相當識做，冒寒穿黑色Tube Dress現身，以高貴性感造型示人！

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文佳煐當日將頭髮束起，露出白滑香肩，頸項戴上D&G頸鏈，除此之外，身上並未有佩戴其他首飾，整體感覺簡約俐落，更不經意露出事業線，展現性感一面；同場的陳凱詠（Jace）身穿鮮紅色連身裙，同樣低胸上陣，與文佳煐爭妍鬥麗，Jace的紅色長手套亦為她增添幾分型格味道，與文佳煐各有各靚。

文佳煐率先穿過Jace的紅色吊帶裙

其實早於今年9月，文佳煐已率先穿過Jace身上的紅色吊帶裙，當時文佳煐同樣將頭髮梳得貼服，以乾淨髮型配襯裙子，不過她當時比Jace大膽，就是襯了一條十字架頸鏈，令整體造型不致於過份單調，比起Jace的純粹型格味道，文佳煐則型格得來又不失女人味，但整體而言，兩位都各有獨特韻味！

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責任編輯：Kiwi Lee