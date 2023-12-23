工作過勞丨剛做醫生嘆工作難負荷　男生見2大慘況發文警世：一輩子過勞

醫生是許多人嚮往的職業，但箇中辛酸可能令人難以想象。台灣一名讀醫的男網友入職醫院後稱，面對高強度工作時間，以及態度惡劣的家屬，令其工作熱情大減之餘，身心健康亦開始亮起紅燈；期間亦見身邊不少同儕需靠精神科藥物強撐著工作，甚至有人最後因此自殺離世。他坦言，如今醫生收入已漸趨下降，不想看到成績優秀學生「讀醫受罪」，故發文警世，勸大家勿要入讀醫學系。

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台灣一名讀醫網友於網上討論區「Dcard」以「真的不要唸醫學系 勸退文」 為題發文分享工作血淚史，稱自己為一名住院醫生，平時早上完成工作後，晚上仍需留守醫院，工作時間極長。過去初次值班時，便試過早上約6時起床進行晨會及查房，下午5時再到輪更區域繼續處理病人；晚上休息時間再接獲護士通知，指一名病人情況突然變差，需要前往幫忙，最終一直忙到隔日下午下班為止，逾30小時未曾闔眼睡過一秒。

長期過勞難以休息

除此之外，他們假日亦需當值「假日班」，曾試過一個月當值4次假日班，變相整個月每日都在醫院工作。而這種生活需要一直持續到升職後，才可能出現轉機；惟即使升職到主治醫生，仍有可能需要24小時隨時候命，令他不禁大嘆：「當醫生是有可能一輩子脫離不了過勞的。」

他續指，雖然有一部分醫生，因為部門原因工作較為輕鬆，因此可以維持較好的生活品質，但這類醫生人數不足3成，一般治療重症的醫生普遍「事多錢少還過勞」。

曾見同儕靠精神藥物苦撐 有人自殺

由於長期睡眠不足，加上作息混亂、飲食不規律，事主表示身邊不少同儕，年紀輕輕身體便已經轉差，部分人更需服食精神科藥物支撐工作，當中亦有人後來「自殺成功」。

他無奈表示，假如可重新選擇工作，他一定不會再讀醫，同時亦提醒部分懷著助人之心入行的學生，入行後仍可能會因一些「人性醜惡的家屬」導致熱情大減，認為除非想燃燒自己生命去幫助別人的人，否則不建議入讀。

事主：能救到一個是一個

有不少人認為醫生高薪厚職，是成功的標準，惟事主解釋指，台灣醫生收入已持平超過20年，平均人工上升緩慢，但房價、物價卻一直「暴衝」，如今主治醫生普遍月薪不足20萬新台幣（約5萬港元）；而醫生數量急增，亦可能會令收入進一步降低。

事主感嘆指，雖然家中大部分人任職醫生，但他卻認為這個行業並不值得用青春年華去換取，亦不想見到成績優秀的學生，畢業後與他一樣「進來受罪」。因此，他已勸退了自己的弟弟入行，直言：「能救到一個是一個。」

網民：各行各業都辛苦

帖文一出，引起不少網民熱議。有網民感嘆讀醫辛苦，指身邊見過有朋友，因無法抵受從醫壓力自殺，大嘆：「同意，真的有同學自殺，我也常常值班到希望自己再也不需要看到明天的太陽」、「我同學還真的有人自殺，好難過」，大嘆醫護所受到的壓力，不是外行人所能理解。

不過，亦有部分網民認為「食得咸魚抵得渴」，醫生人工始終較其他行業高，入行後便應付出相應代價：「各行各業都有辛苦的地方。」、「讀其他系，普遍也是高工時高壓榨、然後更低薪……」此外，亦有人表示：「既然沒有當醫生救人的熱忱，早點辭職吧！別用這種負面言論影響其他醫生。」、「應該是跟選擇伴侶一樣，『喜歡』（有熱忱更好）&『適合』比較重要。 聰明優秀的人選擇多，但是未必能在18歲時就了解自己，也未必了解醫生的辛苦，這應當是原po的旨意。」

6大過勞症狀

當工作繁重令身體超出負荷，隨時會引致過勞而死，工作過勞更有可能誘發心臟病。本港心臟科專科醫生李麗芬指出，有研究發現過於勞累會間接誘發心臟肌肉病變，增加猝死風險，年輕人更是高危一族。休息不足、長時間集中精力工作應酬，都有機會誘發「過勞死」，有研究顯示夜班工作的人士，比一般人心臟病發的風險高出20%至30%。而且，她稱過勞亦會引起其他慢性疾病，包括久坐的關節勞損、工作壓力過大，刺激胃酸增多，引起各種腸胃病及精神病等。

精神科專科醫生陳仲謀曾接受訪問時提到，過勞不是單指工作，有時候人際關係都是其中一個原因。雖然沒有指標指出多少工作時數就等於過勞，陳醫生指如長時間工作後出現以下症狀，就要小心：

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