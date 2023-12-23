  • 9°C
香港時間 : 20231223日 (週六) 10:55
靚太生活雜誌

會員專區

專題:同行實踐

熱門關鍵字 : 區區有好校 新聞女王 中一面試 佘詩曼 名校專區 李施嬅 新手爸媽 萬千星輝頒獎典禮2023
hket

話題
健康
親子
娛樂
新聞
TOPick TV
Band 1學堂
醫‧健

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

工作過勞丨剛做醫生嘆工作難負荷　男生見2大慘況發文警世：一輩子過勞

醫健人物 09:00 2023/12/23

分享：

分享：

熱門 區區有好校 新聞女王 中一面試 佘詩曼 名校專區 李施嬅 新手爸媽 萬千星輝頒獎典禮2023

醫生是許多人嚮往的職業，但箇中辛酸可能令人難以想象。台灣一名讀醫的男網友入職醫院後稱，面對高強度工作時間，以及態度惡劣的家屬，令其工作熱情大減之餘，身心健康亦開始亮起紅燈；期間亦見身邊不少同儕需靠精神科藥物強撐著工作，甚至有人最後因此自殺離世。他坦言，如今醫生收入已漸趨下降，不想看到成績優秀學生「讀醫受罪」，故發文警世，勸大家勿要入讀醫學系。

最新影片

TOPick診症室
TOPick診症室︱每20名孕婦有1人患妊娠毒血嚴重可致母嬰缺氧雙亡　醫生揭9類人高危

台灣一名讀醫網友於網上討論區「Dcard」以「真的不要唸醫學系 勸退文」 為題發文分享工作血淚史，稱自己為一名住院醫生，平時早上完成工作後，晚上仍需留守醫院，工作時間極長。過去初次值班時，便試過早上約6時起床進行晨會及查房，下午5時再到輪更區域繼續處理病人；晚上休息時間再接獲護士通知，指一名病人情況突然變差，需要前往幫忙，最終一直忙到隔日下午下班為止，逾30小時未曾闔眼睡過一秒。

長期過勞難以休息

除此之外，他們假日亦需當值「假日班」，曾試過一個月當值4次假日班，變相整個月每日都在醫院工作。而這種生活需要一直持續到升職後，才可能出現轉機；惟即使升職到主治醫生，仍有可能需要24小時隨時候命，令他不禁大嘆：「當醫生是有可能一輩子脫離不了過勞的。」

他續指，雖然有一部分醫生，因為部門原因工作較為輕鬆，因此可以維持較好的生活品質，但這類醫生人數不足3成，一般治療重症的醫生普遍「事多錢少還過勞」。

曾見同儕靠精神藥物苦撐　有人自殺

由於長期睡眠不足，加上作息混亂、飲食不規律，事主表示身邊不少同儕，年紀輕輕身體便已經轉差，部分人更需服食精神科藥物支撐工作，當中亦有人後來「自殺成功」。

他無奈表示，假如可重新選擇工作，他一定不會再讀醫，同時亦提醒部分懷著助人之心入行的學生，入行後仍可能會因一些「人性醜惡的家屬」導致熱情大減，認為除非想燃燒自己生命去幫助別人的人，否則不建議入讀。

事主：能救到一個是一個

有不少人認為醫生高薪厚職，是成功的標準，惟事主解釋指，台灣醫生收入已持平超過20年，平均人工上升緩慢，但房價、物價卻一直「暴衝」，如今主治醫生普遍月薪不足20萬新台幣（約5萬港元）；而醫生數量急增，亦可能會令收入進一步降低。

事主感嘆指，雖然家中大部分人任職醫生，但他卻認為這個行業並不值得用青春年華去換取，亦不想見到成績優秀的學生，畢業後與他一樣「進來受罪」。因此，他已勸退了自己的弟弟入行，直言：「能救到一個是一個。」

網民：各行各業都辛苦

帖文一出，引起不少網民熱議。有網民感嘆讀醫辛苦，指身邊見過有朋友，因無法抵受從醫壓力自殺，大嘆：「同意，真的有同學自殺，我也常常值班到希望自己再也不需要看到明天的太陽」、「我同學還真的有人自殺，好難過」，大嘆醫護所受到的壓力，不是外行人所能理解。

不過，亦有部分網民認為「食得咸魚抵得渴」，醫生人工始終較其他行業高，入行後便應付出相應代價：「各行各業都有辛苦的地方。」、「讀其他系，普遍也是高工時高壓榨、然後更低薪……」此外，亦有人表示：「既然沒有當醫生救人的熱忱，早點辭職吧！別用這種負面言論影響其他醫生。」、「應該是跟選擇伴侶一樣，『喜歡』（有熱忱更好）&『適合』比較重要。 聰明優秀的人選擇多，但是未必能在18歲時就了解自己，也未必了解醫生的辛苦，這應當是原po的旨意。」

6大過勞症狀

當工作繁重令身體超出負荷，隨時會引致過勞而死，工作過勞更有可能誘發心臟病。本港心臟科專科醫生李麗芬指出，有研究發現過於勞累會間接誘發心臟肌肉病變，增加猝死風險，年輕人更是高危一族。休息不足、長時間集中精力工作應酬，都有機會誘發「過勞死」，有研究顯示夜班工作的人士，比一般人心臟病發的風險高出20%至30%。而且，她稱過勞亦會引起其他慢性疾病，包括久坐的關節勞損、工作壓力過大，刺激胃酸增多，引起各種腸胃病及精神病等。

精神科專科醫生陳仲謀曾接受訪問時提到，過勞不是單指工作，有時候人際關係都是其中一個原因。雖然沒有指標指出多少工作時數就等於過勞，陳醫生指如長時間工作後出現以下症狀，就要小心：

點擊圖片放大
+6
+5

HKET App已全面升級，TOPick為大家推出一系列親子、健康、娛樂、港聞及休閒生活資訊及影片。立即下載︰https://onelink.to/f92q4m

【ET Club會員積分獎賞計劃】用App換獎賞︰https://onelink.to/keyuqm

健康問題 治療 壓力 畢業 精神病 行業 台灣 工作時數 自殺 網上討論區

最高瀏覽

J2主持文頌男自揭盤骨患癌　Koba透露病況：周不時會劇痛
J2主持文頌男自揭盤骨患癌　Koba透露病況：周不時會劇痛
【使用偽鈔】女子擬存2張百萬美元紙幣　銀行職員起疑報案揭用偽鈔
【使用偽鈔】女子擬存2張百萬美元紙幣　銀行職員起疑報案揭用偽鈔