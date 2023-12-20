【日本機票】香港快運大阪快閃優惠　農曆新年前出發單程348元起

▲ 大阪心齋橋是港人購物熱點。（新華社圖片）

不少人已準備本周末出發外遊歡度聖誕節，不過機管局今早亦再重申，客運航班要到明年底才回復疫前水平。不少人都等特價機票才出發，而元旦過後至農曆新年前的淡季，航空公司都推特價機票吸客。香港快運亦推出快閃大阪機票優惠，即日起至明日中午前在官網預訂大阪機票，單程低至348元起，旅遊日期由明年1月2日至2月5日（年廿六）。

港人遊日熱潮持續不減，日本冬日假期亦是熱門選擇。香港快運指，經大阪到京都及奈良十分方便，而且2月奈良有「奈良琉璃繪」燈光表演，色彩繽紛的燈光連接春日大社等世界遺產寺廟，是打卡勝地。而大阪市附近的六甲山滑雪場及琵琶湖山谷滑雪場，有多條適合初學者和小朋友的滑雪道和特色雪地體驗活動，可以即日來回輕鬆體驗滑雪快感。而到關西亦可到訪神戶有馬溫泉及品嚐神戶牛。

若以1月15至20日到大阪，來回機票連稅及各1個20公斤行李，票價為2,439元。

預訂日期：即日至2023年12月21日（下午11時59分）

旅遊日期：2024年1月2日至2024年2月5日

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責任編輯：吳雋妍