【引進企業】張曼莉︰第四季度6間龍頭重點企業落戶　有企業投資69億建晶圓廠

▲ 創新科技及工業局副局長張曼莉，（立法會影片截圖）

立法會推動新型工業化小組委員會於今天舉行會議，創新科技及工業局副局長張曼莉透露，今年10月至12月，政府已引進6間龍頭及重點企業，料可帶動在港投資逾133億元，創造逾1900個就業職位。

張曼莉在會上亦提到，最近有企業與科學園簽署合作備忘錄，將投資69億元興建一所晶圓廠，是「20多年來香港較有規模的晶圓廠。」

委員會副主席周浩鼎發言時稱，對再引進企業感到鼓舞，建議政府當局應每季度或半年公布一次有關招引先進製造業、科技企業落戶的最新狀況，進一步增強公眾的信心。

「統一身份認證」非統一身份證

廣東省政府上月發布《「數字灣區」建設三年行動方案》，當中提到着力推動粵港澳三地居民統一身份證，選委界議員吳傑莊關注，港人日後是否毋須帶回鄉證去內地。

副政府資訊科技總監黃敬文強調是「統一身份認證」，而非「統一身份證」，在新安排下，香港居民用「智方便」就可同時登入廣東省的「統一身份認證」平台，而不需像現時般登入兩地的系統。

另外，選委界議員黃錦輝關注本地科研項目成功取得內地投資，惟資金難以「過河」，張曼莉表示正積極與內地部委商討，希望未來能方便科研資金或投資過境。

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記者：戴朗希