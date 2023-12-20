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【深圳消費】巨型黃鴨深圳人才公園展出　料吸引港人北上朝聖

社會 20:50 2023/12/20

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熱門 區區有好校 新聞女王 中一面試 佘詩曼 名校專區 李施嬅 新手爸媽 萬千星輝頒獎典禮2023

今年6月在本港掀起熱潮的Rubber Duck黃鴨，近日游到去深圳，今日（20日）起至明年1月20日在深圳人才公園展出，由南山市人民政府主辦的深圳灣公共藝術季活動之一。不少內地人都引頸以待，一睹黃鴨真身，而港人北上熱潮熾熱，料不少港人亦會順道「探望」黃鴨。

由荷蘭國藝術家霍夫曼（Florentijn Hofman）創作的《橡皮鴨二重暢》，今年6月打孖游到添馬公園對出的維港同市民見面，吸引無數市民無懼當時猛烈太陽高溫，又或者下大雨，都千方百計要同黃鴨合照打卡，風頭一時無兩。

黃鴨今日（20日）起移師深圳人才公園展出，至明年1月20日。這個活動是深圳灣公共藝術季本月在南山的重點活動之一，名為「深圳灣大黃Ya（鴨的普通話同音）來啦」，除了展覽，還有嘉年華活動。

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不少內地網民已將黃鴨現身過程上載小紅書，不過深圳展出的黃鴨就只有一隻，不如香港有成雙成對現身，不過相信仍無阻市民打卡興趣。而毗鄰深圳人才公園的深圳灣萬象城，附近已配合黃鴨到來，化身成黃鴨一條街，相當有氣氛。

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人才公園：深圳地鐵2號線、11號線，後海站
黃鴨一條街：深圳灣萬象城（人才公園毗鄰）

黃鴨正在深圳人才公園展出，展期一個月，關口有都黃鴨佈置宣傳。（微博圖片）

黃鴨正在深圳人才公園展出，展期一個月，周邊都有黃鴨佈置宣傳。（微博圖片）

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責任編輯：吳雋妍

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