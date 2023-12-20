【人類自由指數】香港排名下跌至第46位　港府︰強烈反對與事實不符的內容

▲ 香港在2023年全球人類自由指數排名第46位。（資料圖片）

美國加圖研究所及加拿大菲沙研究所共同發布2023年全球人類自由指數排名，香港由去年位列第34位，大跌至46位。港府強烈反對有關特區維護國安、人權、法治等與實施不符的內容。

報告預期香港經濟自由會進一步下跌

評分依據2021年的數據編定，報告中，香港在經濟自由分項續排第二，僅次新加坡，惟報告預期，香港經濟自由會進一步下跌。

港府發言人指，所謂報告漠視《港區國安法》實施讓廣大香港居民生活和經濟活動回復正常、營商環境恢復的實況，強調港人享有《基本法》、《香港人權法案條例》及其他相關法律保障的權利和自由。又指香港是法治社會，本港司法制度深得國際社會推崇；香港是全球最開放和便利營商的地方之一，在「一國兩制」下維持獨特的制度優勢，包括實行普通法制度；擁有獨立行使審判權的司法機構；資金、貨物、資訊和人才的自由流動等。

發言人強調，港府會繼續致力維持高效、自由開放、公平的營商環境；並表明會繼續堅定不移全面實施國安法，並進一步健全特區維護國家安全的法律制度和執行機制。

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記者：戴朗希