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新任區議員首份「功課」？　要「獻計」搞活「地區經濟」

政治 09:00 2023/12/21

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南區區議會昨日舉辦培訓及預備會議。(民政事務總署fb圖片)

振興本港經濟是港府「頭等大事」，區議員都要「獻計」，或成首份「功課」。本月上旬，文體旅局局長楊潤雄透露，新區議會成立後，各區會舉辦具地區特色的活動和打卡點，鼓勵市民外出遊樂，支持消費。財爺網誌亦提及，區議員可為區內居民向政府提出更多好提議，攜手搞活「地區經濟」。據聞，政府已要求各區區議會，下設「提振地區經濟專責工作小組」。

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新一屆區議員雖未正式上任，但據聞，有區議會主席，即民政專員已就發展地區經濟詢問候任區議員建議。另有消息指，日前民青局舉辦的區議員培訓班上，局長麥美娟提及區議會的常設委員會時，表明現時振興經濟十分重要，因此，會在各區議會下，增設一個提振地區經濟專責工作小組，專責討論地區特色活動。有區議會在預備會議上，已講明在首次區議會大會上，將有議程商討成立工作小組。

其實，區議會協助推動本土經濟非新事物，早在2003年沙士後，民政事務總署聯同18個區議會推出「區區有睇頭　香港樂悠『遊』」宣傳運動，向市民推介18區的特色景點、地道美食和風土人情，當時亦設有網頁。不過，該網頁今年7月開始「大翻新」，現時改名為「香港自遊樂在18區」，介紹18區特色食、買、玩熱點和自然風光。有政界中人看畢，認為旅發局網頁已可涵蓋，毋須另設新網頁，加上顧慮多，「只能介紹個大概，說是介紹吃喝玩樂，但只是介紹一條街、廣場，但市民、遊客可能想知邊間好味。」

不過，相信新區議員交功課時，不能流於上述層面。多位候任區議員心中已有計策。其中，經民聯、九龍城候任區議員李超宇獻計話，可運用好九龍城的原有特色，如泰國社區，通過特定節日，例如泰國新年，舉辦活動帶旺該區經濟。他認為，應思考如何運用香港的多元文化，達至長期提振經濟的效果，以泰國傳統服飾為例，可考慮推動泰國傳統服飾時裝化，再向本地以至世界推廣，本身貿發局每年都舉辦CentreStage推廣時裝品牌，通過貿發局的支持可加速泰國服飾產業化的發展。

民建聯、元朗候任區議員司徒駿軒指，元朗區特色活動應與鄉村配合，例如屏山文物徑遊、大棠生態遊，但現時只是以節日限定形式舉辦，期望恆常舉辦。交通上，他提到，西鐵剛落成時，鐵路公司曾推出「全日通」一日遊，並安排旅遊巴接送，建議可考慮再推類似便利措施及優惠。

黃頴灝倡推元朗綠色旅遊

民主思路、元朗候任區議員黃頴灝認為，元朗是城鄉共融，可推元朗綠色旅遊，由下白泥、南生圍、濕地公園等以保育議題和觀鳥等帶出城鄉保育等共享議題，在北部都會區等議題下，有發展之下也要兼顧生態保育，希望把本來「綠色」的旅遊地點連起來，變成一個有元朗形象化的綠色元朗旅行團。

工聯會、屯門候任區議員馮沛賢指，屯門有不少值得去的景點，行山有麥理浩徑；龍鼓灘有抗戰紀念碑；三聖邨是著名吃海鮮的地方。他認為，如果要吸引市民前往景點，可以店舖優惠券配合，如在黃金海岸或三聖海濱長廊「打完卡」後，可在附近店舖使用優惠券。

不過，部分地區本身佔據地利、人和，屬成熟的「旅遊熱點」，可發揮的空間較大，但亦有地區本身少景點，便要另闢蹊徑，且看新一屆區議會如何助力香港振興地區經濟。

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撰文 : 傅流螢

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