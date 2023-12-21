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城大HK Tech 300東南亞創新創業千萬大賽 多國逾百初創參與 助香港吸納海外科創人才

特約 14:30 2023/12/21

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香港城市大學（城大）今年5月在馬來西亞吉隆坡啟動「HK Tech 300東南亞創新創業千萬大賽」（HK Tech 300東南亞大賽），透過與區內多間大學及初創培育機構合作，至今有超過100支來自東南亞和香港、共7個國家及地區的初創團隊報名參賽，範疇涵蓋深科技、人工智能、生物和健康科技等不同領域。當中不少參賽初創希望藉着今次機會，走進香港市場、連繫投資者與潛在合作夥伴，並開拓內地以至整個亞洲等市場機遇，助力香港積極吸納海外科創人才。

城大撥款6億港元推行的「HK Tech 300」大型創新創業計劃，於兩年多裏已培育超過790支初創團隊及企業，當中逾130間初創企業獲得高達100萬港元的天使基金投資。為進一步推動創科生態發展，城大推出HK Tech 300東南亞大賽，協助東南亞的初創企業善用香港獨特優勢和資源，將科研成果轉化落地，並拓展業務至內地以至全亞洲，同時協助HK Tech 300初創到東南亞開拓機遇。

來自新加坡的E3A Healthcare團隊。

另外，行政長官李家超今年7月率領代表團到訪新加坡、印尼和馬來西亞，鼓勵東盟企業來港擴展業務，其間見證了城大分別與新加坡國立大學以及馬來西亞數碼經濟機構（MDEC）達成合作，共同推動雙方的科研和科創發展。

HK Tech 300東南亞大賽積極與區內多間大學和初創培育機構合作，當中包括馬來亞大學、馬來西亞博特拉大學、汶萊達魯薩蘭大學、泰國朱拉隆功大學、印尼加查馬達大學、MDEC、雪蘭莪州資訊科技及數碼經濟機構（Sidec）、越南新華創新中心和多個商會團體，攜手滙聚區內最具潛力的初創企業。

行政長官李家超（中）於今年7月率領代表團，到訪新加坡、印尼和馬來西亞，期間見證了城大與MDEC的合作。圖中左二為MDEC數字投資高級副總裁Raymond Siva、右二及一為城大校長梅彥昌教授及高級副校長（創新及企業）楊夢甦教授。

參賽初創  望藉城大專利提升方案

大賽至今吸引逾100隊來自汶萊、印尼、馬來西亞、新加坡、泰國、越南及香港的初創企業參與其中，目前已進入遴選階段，最後優勝的十名初創各可獲高達100萬港元的天使基金，連同商業配對、共同投資及科研技術等支援。

城大於今年5月在吉隆坡啟動「HK Tech 300東南亞創新創業千萬大賽」。

來自新加坡的E3A Healthcare是一間為初生嬰兒和婦女研發創新醫療器械的初創企業，至今取得多項專利技術。公司的首席財務官Harry Chen形容，香港具有進入內地以至整個亞洲市場的策略地位，並有透明法律框架及友善營商環境等獨特優勢，相信今次參賽可助擴闊業務網絡，以接觸潛在投資者和合作夥伴，同時讓他們有機會在國際舞台上展示其科研成就。

來自馬來西亞Sinisana Technologies的共同創辦人Jonah Lau。

另一間參賽初創是來自馬來西亞的Sinisana Technologies，他們利用區塊鏈技術建立軟件即服務平台（SaaS），助客戶追蹤食品、農產品的供應鏈紀錄。初創共同創辦人Jonah Lau認為，香港在全球供應鏈市場佔一定地位，是初創進入大中華區市場的最佳門戶。他留意到城大有專利技術、知識產權等資源，期望未來可藉以提升公司的科研方案。

走入香港以拓展內地市場

來自越南的Savyu Holdings則主打電子商務平台，由訂購、付款、送貨至回贈提供一站式零售解決方案，並提供客戶數據分析等服務。公司創辦人Timothy Leung指出，香港擁有蓬勃的零售與科技應用市場，具完善的人工智能生態圈，初創在港能有較高的增長潛力；他相信參賽可助公司未來落戶香港，繼而開拓至內地及其他地區。

來自越南Savyu Holdings的創辦人Timothy Leung。

至於來自印尼的PT Inspirasien Srikandi和泰國的Chat.pLearn，分別是一個提供醫療相關資訊的一站式平台，以及利用人工智能與聊天機器人技術的微學習平台。兩間初創代表均認為HK Tech 300可助他們聯繫不同持份者和潛在合作夥伴，有助公司加速業務發展。

來自印尼PT Inspirasien Srikandi的行政總裁Astriani Dwi Aryaningtyas。

HK Tech 300同時協助不少初創向外發展，獲天使基金投資的德立數據和ColorPixel都先後在東南亞開設分公司。前者開發具備人工智能的溝通演說培訓平台；後者則以區塊鏈技術建立NFT營銷平台，並於早前獲MDEC支持與馬來西亞旅遊局展開合作。

為東南亞初創提供業務支援

城大高級副校長（創新及企業）暨HK Tech 300執行委員會主席楊夢甦教授說：「我們很高興HK Tech 300東南亞大賽吸引區內不少有志創業的年輕人參與，將HK Tech 300計劃推廣至當地。我們期望可結合香港、內地與東南亞的發展優勢和資源，為初創科技企業在業務發展上提供不同的支援，同時將城大的科研成果在區內轉化落地，推動整個地區的創科生態發展，助力香港特區政府在搶人才、搶企業的積極舉措。」

來自泰國的Chat.pLearn是一個微學習平台。

(特約)

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