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爺孫戀丨73歲李龍基推遲迎娶女友之日　基哥否認縮沙：人不能勝天

娛樂 10:15 2023/12/21

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李龍基延遲婚期。

73歲的李龍基與36歲未婚妻王青霞（Chris Wong）未受年齡差距影響，愛得非常甜蜜，二人一直指於今年年底完婚，基哥更已將7個物業全歸Chris名下，十分照顧另一半！

這一段「爺孫戀」向來備受關注，而臨近2023年尾也未見二人的報喜，原來背後是因為一個原因！

基哥接受傳媒訪問時，除解釋因何事推遲迎娶女友之日，更否認自己「縮沙」！

爺孫戀丨王青霞與73歲李龍基造人成功？ 　準李太Chris以13字回應

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推遲迎娶女友之日

基哥否認自己在臨門一腳「縮沙」，並指因Chris家中有白事，故按中國人的習俗紅白二事不能相沖，最快在2個月後才可結婚。

他感慨地說：「唉呀，可能係，但係咁多年啦，我哋彼此都好了解，盡量啦，冇辦法啦，人不能勝天，隨緣吧！」

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李龍基有心有力

基哥早於廿年前已注重補健，所以縱然他已年達73歲，也表示自己依然「有心有力」！

Chris早前在限時動態上載Hermès BB玩具木馬的相片，即惹來二人造人成功的說法，不過，Chris後來在IG回應有關她懷孕的傳聞：「無語！反正腦洞大開的無藥可救😵‍💫。」

有網民留言道：「有咗BB恭喜，但李龍基做得你爸爸」，Chris回應：「根本沒有這回事，造謠者的假新聞害人不淺。」 

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撰文 : TOPick柴犬出動

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