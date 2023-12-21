公屋輪候︱4人家庭二派42年樓齡公屋　港爸讚2優點睇完樓即攞鎖匙

▲ 4人家庭二派42年樓齡公屋，港爸讚2優點睇完樓即攞鎖匙。

【公屋/公屋申請/公屋輪候】公屋在手猶如中頭獎，近日有港爸在網上發文，指一家四口輪候擴展市區公屋，二派秀茂坪順天邨天瑤樓，雖然樓齡達42年，但單位寬敞，附近配套便利，加上小朋友無須轉校，上門睇樓後決定即場辦妥手續。

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該名港爸於Facebook群組「公屋討論區」發帖，指一家四口申請擴展市區公屋，首派47年樓齡的葵涌麗瑤邨貴瑤樓，咨詢網民意見後，最終決定拒絕。近日二派秀茂坪順天邨天瑤樓，面積與之前獲派的單位相若，約426呎，查閲圖則後覺得戶型不錯。

他早前曾到屋邨附近視察環境，大讚兩個優點，「生活上都方便」、「最主要大女唔使轉校」，因此基本上已經決定接受。日前他與太太上門睇樓，太太亦感到滿意，於是即場辦妥手續、領取鎖匙。

從樓主分享的相片可見，單位空間寬敞，間隔四正，有良好採光，廚房連接露台，十分闊落，廁所可做到乾濕分離，分隔開馬桶和淋浴區。

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樓主透露，本身住牛頭角，小朋友在附近上學，搬到順天邨後不用轉校，對他而言是十分吸引的優點，又指自己在葵興上班，雖然路程較以往稍遠，「但都一程長少少嘅車到附近」，加上屋邨配套便利，「上兩手都係買屋先走，意頭好」，因此感到十分滿意，他亦祝願各位網民獲派到心儀單位。

帖文一出引起熱議，不少網民都恭喜樓主「畢業」，又讚單位面積大，間隔好，「光線充足，又大又實用，中大獎」、「廚房好正」、「翻新得幾好」、「順天都好住，間屋又大，恭喜你」、「最緊要小朋友唔使轉校，你返工遠啲唔緊要㗎」。

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責任編輯：王明芳