興趣為本｜兩名年輕追夢者與坪石宣基合作　開發「VR足球員訓練計劃」改善學生專注力不足

▲ 侯澔潾(Anson)和陳諾賢(Jeremy)希望透過虛擬實境(Virtual Reality)的教學工具去幫助一些有個別學習需要的學生。

《牧羊少年奇幻之旅》The Alchemist 有一句名言:「當你真心渴望某種事物時,整個宇宙都會聯合起來協助你完成。」When you want something, all the universe conspires in helping you to achieve it.

近年來,有不少教育人選擇離開香港教育現場,開拓第二人生;也有很多教院新鮮人選擇進入教育職場,服務莘莘學子。但今天很想與大家分享兩個香港年青人的故事,他們並非教院新鮮人,卻嘗試運用另類方式去服務一群有個別學習需要的孩子。

四年前,我認識了侯澔潾(Anson)和陳諾賢(Jeremy),他們當時正分別在香港和海外大學就讀心理學和電影。他們告訴我,希望透過虛擬實境(Virtual Reality)的教學工具去幫助一些有個別學習需要的學生。他們把一些創意構思與我分享,我深深感受到這兩位年青人的熱忱和真誠,於是便聯絡本校融合教育顧問,香港中文大學兒童體智及行為發展專科—陳鳳英醫生親自給予他們專業意見和指導。

其實VR教學已不是新概念,隨著科技在教育的應用日漸普及,不少教育機構正努力跟隨科技的最新發展,開始應用人工智能 (AI)、遙距學習及擴增實境 (AR),為學生提供更個人化的教學模式。

然而,Anson和Jeremy強調他們的計劃是以「興趣為本」的介入模式,希望透過VR教學活動去引發學生學習興趣,從而提高學習成效。經過討論後,大家認為學生普遍喜歡踢足球,甚至會夢想日後能成為一名優秀的足球員;而當一名足球員需要學習球場規則,具團隊精神,也要專注在足球上,這正符合計劃背後的訓練目的。就這樣,我們三個不同的群體便連結起來,將一個名為「VR足球員訓練計劃」落實在本校推行。

Anson表示:「根據資料顯示,現時香港有多於5萬5000名有個別學習需要的學生,不過大多的教育機構仍沿用較傳統的方法支援學生。他希望透過「VR足球員訓練計劃」內的執行功能、足球技能、以及社交技巧三方面的訓練方式,去支援有個別學習需要的學生。」

Jeremy補充:「這個計劃先決條件是強調學生想成為一名「優秀足球員」,讓學生自發地改善自己;從提升學生的專注和判斷力,以至啟發學生思考自己的生涯規劃。除了足球技能訓練和VR足球練習外,在其中一節小組活動中會有一名職業足球員向學生分享成為一名足球員的心路歷程,讓學生了解更多有關足球員的職業生涯。」

「立志於啟發」(“Aspire to inspire”)是這兩位年青人的座右銘,他們希望運用創科技術結合教學,啟發有個別學習需要的學生興趣,改善他們的學習效能!

兩位年青人就著以上方向構思,前後花了三年時間去撰寫計劃書,過程中他們不斷地搜索相關資料和優化計劃書的每一個細節;並於2022年與本校合作,成功向優質教育基金申請過百萬撥款,實行為期兩年的「VR足球員訓練計劃」。不但如此,當時年僅十九歲的他們,更為此創立了一間非牟利慈善機構「點子實驗室有限公司」,他們結連一班志同道合,有心有力的年青人,共同發展VR教學課程。希望透過科技元素融入教學,去幫助有個別學習需要的學生。

當他們提及有關計劃的未來發展時,Jeremy 表示:「我們明白單靠這個計劃並不能夠改變十分多的事情,不過計劃的意義在於製造一個漣漪效應。我們希望這個計劃能成為一個改革性旅途的開端。」

「VR 足球員訓練計劃」,高度引起學生的學習興趣,讓學生在專注力方面,得到適切的培訓,以改善學生在平日專注力不足的情況。

這兩位年青人擁有知識、技能,更重要的是,他們擁有一顆熱忱和真誠的心,他們能夠對學生的學習生活產生正面的影響。 本人服務的「時限學校」* 即將要停辦,我期望這項計劃得以傳承下去。如果 貴校有興趣與這群年青人合作,一起幫助有個別學習需要的學生,請透過電郵 (jeremychan@venturelabhk.com) 聯絡他們。

Anson 和 Jeremy已於2023年 12月15日在「學與教博覽 2023」Learning and Teaching Expo 2023向教育界人士介紹計劃內容。2024年,他們將舉行成果分享會,歡迎教育有心人蒞臨指導,連結一起,讓這項計劃得以傳承下去。

