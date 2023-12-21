超市大搜查︱18款湯圓熱量大比拼　營養師推介3款低卡低糖　教簡單3招助消化

▲ 18款湯圓熱量大比拼！營養師推介3款低卡低糖，教簡單3招助消化。

冬至吃湯圓是傳統，若不想吃滯，就要識揀、識用對的方法進食。本報搜集各大超市共18款常見熱賣湯圓款式，並邀請營養師JC推介最輕盈款式，及建議湯圓健康食法。

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湯圓用料及熱量

JC表示，湯圓的主要材料為糯米粉、植物油和餡料，包括常見的芝麻、核桃、花生、黃糖。而每粒湯圓的卡路里含量都不低，平均一粒有60至75kcal。因此，JC提醒以下人士食湯圓時應酌量：

減重人士。湯圓飽足感較低，容易一粒接一粒吃不停，令熱量攝取超標。

需要管理血糖的人士。湯圓的糯米外皮屬高升糖指數，加上高糖餡料，容易令血糖突然飆高。

本報搜集超市熱賣各品牌共18款湯圓，熱量如下：

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新式湯圓較健康少負擔

在以上18款湯圓中，JC指出部分新式湯圓，卡路里會相比起傳統湯圓較低，例如「灣仔碼頭」水晶湯圓和芋圓湯圓，一粒約50至60Kcal，適合減重人士在節日進食。另外，水晶湯圓在用料上亦較傳統湯圓更無負擔：

「水晶湯圓的外皮以木薯粉製成，比起傳統糯米湯圓的外皮，更易消化之餘，升糖指數亦較低，故減少可被吸收的糖份。」

最推介湯圓款式

JC比較以上18款湯圓，最推介其中3款選擇給大家：

「除了上述提及的『灣仔碼頭』水晶湯圓，還有『利川』桂花豆沙湯圓，每3粒有150kcal，脂肪含量3g，比起花生或芝麻餡的湯圓，卡路里及飽和脂肪較低。另外，『Spring Home mini rice ball』原味小圓子，每份30g有20粒，熱量69kcal，特點是無額外加入糖份，都是較為健康輕盈的選擇。」

JC亦提醒，要注意湯圓的澱粉質及脂肪含量。在以上18款中，「桂冠」紫糯芝麻湯圓以每3粒計算，卡路里及澱粉最高；「小寧波」花生湯圓和蔴蓉湯圓，卡路里與「桂冠」紫糯芝麻湯圓相近，但脂肪含量則更高，不宜多吃。

注意湯圓成分添加物 2類人小心食用

吃湯圓注意了留意卡路里，成分同樣不能忽視。JC提醒，容易食物過敏人士，及有咀嚼、吞嚥困難的人士，吃湯圓時都要小心：

「湯圓常見餡料內含花生、芝麻等堅果類，有堅果過敏的人士需注意；另外，常見的湯圓製作過程中亦有可能混入微量的蛋和大豆，對這類食物過敏的人士也需要注意；湯圓也可能含有麩質（gluten），患乳糜瀉（Celiac Disease）和對小麥過敏的人士需特別注意。最後，有咀嚼及吞嚥困難的人士，尤其小孩、老人，要慎防噎到。最好慢慢吃，也有助份量控制。」

建議的湯圓健康食法

若大家想更輕盈吃湯圓過節，除了湯圓款式選擇，JC還教大家輔助方法，幫助腸胃消化：

煮湯圓時加入杞子、紅棗、薑等食材提味，藉此減少黑糖/砂糖等用量；另可加入白木耳，增加纖維質攝取，有利於穩定血糖。

吃湯圓後，建議減少下一餐正餐的份量，以避免攝取過多熱量。

餐後可吃一些適量低糖份的水果，例如蘋果、奇異果，飽肚之餘讓營養更加均衡，也有助穩定血糖及減少過量進食。

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責任編輯：張沛