正能量｜居法港人回流開棟篤笑勉人勿放Pea　Sony Chan：有一種堅持叫be true

▲ 居法港人Sony Chan回流開棟篤笑。

Sony Chan（陳茗倫）在網上偶爾自嘲是一位居於巴黎的老華僑，但大家不要小覷這位揚眉「女」子。自2018年開始，她先後在港舉行過5次楝篤笑，每次座無虛席。

Sony無論在網上教打扮、在台上教be fashion、be true，呼籲做人「唔好放pea」，就正好是今天港人活在壓力下的座右銘。

▲ Sony在楝篤笑呼籲做人「唔好放pea」，要活得開心很是重要。她說：「例如在打扮方面，為甚麼落街不可以打扮一番？每個人的內心深處都希望有shine的一刻，特別是女人，絕對不可以「放pea」﹗所以無論你身材有多好，但我都好介意女生穿上瑜伽褲招搖過市，因為它實際用途不是用來上街的。」（圖片：林宇翔攝）

在心理學上，懂得自嘲的人，在心理健康的指標上往往取得最高分，他們最容易感到快樂，在社交上也會有良好的結果。

Sony背後的快樂指數是不是很高？我們未必得知，但她自2016年開始做YouTube的節目裏偶爾自嘲，本著真性情多年來嬉笑怒罵示人，早已經儲下不少知音人，難怪藝高人膽大的她，每次在港舉行楝篤笑都有不俗反應，Sony笑言自己這條回港發展的幕前路，是刻意多年經營下來的成果，但自己卻談不上是一位YouTuber。

「1987年離開香港，正值是港星好不風光的日子，當時的我喜歡學明星的一舉一動，看見徐小鳳《順流逆流》唱得興起，自己又會學唱。看見Do姐（鄭裕玲）《流氓大亨》中的演出，又恨不得做埋一份。」Sony說。

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說到真正的「回流」，讓港人重新認識Sony Chan應數到2016年。

Sony稱：「2016年於YouTube上開設個人頻道，當時的心態是希望香港人認識我，感覺就好像80年代香港的明星般，但要做一位成功的YouTuber並不易為，必須要有規律上載影片來維持頻道的人氣，相反現在轉戰於Facebook做直播簡單得多，所以我絕對不是一位YouTuber呢﹗」

而Sony憑著在Facebook的直播下亦儲下不少的支持者、甚至hater（網絡攻擊者）。大家不要以為在幕前擁有「大家姐」形象的她，原來現在還是對hater的攻擊很在意，但從攻擊者身上卻領悟出一套做人的處事方式。

就是喜歡我的態度

Sony表示：「我很care網上留言，遇上hater留言看了會很不開心，基本上每個人都喜愛被人稱讚和喜愛，遇上留言攻擊，我還未學懂完全沒有感覺，但卻絕對不會因為傷心而去違背我做人處事的方式。無論他們如何謾罵，每當我早上起床時，我仍然會穿上我喜愛的粉黃色衣服，仍然鍾情於我兒時的偶像《小忌廉》。」

她自言，隨著年紀漸長，發覺心態上亦有所改變，明白到自己訂下的的目標不是要很多錢和很多的follower，她表示，要做一個開心的人，自己在節目和楝篤笑裏分享自己的價值觀，明白的人會明白，不明白的，她說不會去埋。

▲ 笑言思想停留於80年代香港歌舞昇平黃金歲月的Sony，回港當然要重看電影《喝采》的修復版。（圖片受訪者提供）

Sony補充：「有趣的是在眾多的支持者當中，有不少來自高學歷的人士，當中包括律師和醫生，他們喜歡我直腸直肚講真心話的態度，說話引起他們的共鳴，原來今時今日在社會上說真心話是一種忌諱，肯開口講的人已經值得欣賞。」

「他們懷緬的是小時候身處的香港，就好像我一直堅持某些詞彙，例如我堅持地說牌子，拒絕說品牌，又或是手袋就是手袋，不會說成包包。想像得到的是我和這班支持者都抱著同一想法，大家都一把年紀了不是行事激進的一群，我們都喜歡用優雅的姿態來保存這一份價值觀。」

面對壓力

自完成今年的10月的楝篤笑後，Sony回到巴黎繼續閒時做她的網上直播，熱衷於女裝打扮下，成長的過程中自然遇上不少壓力，對於應該壓力，她早有良方。

「我認為做人本身就是一個反抗過程，身處今天的社會，大家都承受不同的壓力，例如我的follower對我說，原來在香港不生育的女性在社會上有壓力，又或是禿頭的男士都壓力，壓力這回事無處不在，每個人都必須鼓起勇氣去面對然後踏出門口，只不過我這個case給大家的感覺好像須要鼓起更強大的勇氣而已，我由小到大像活在自己的bubbles裏，一切好像經過過濾，反而來得沒有太大壓力，可能這就是我本能上保護自己的方法。」

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對於今天不少港人移民，早在1987年已經移居西方的她，今天看見facebbook裏多了一些「香港人在巴黎」的群組，笑言喜歡單人匹馬的她，沒有參與任何群組活動，但明白到港人初到貴境，生活壓力當然排山倒海而來，但寄語大家要抱著白紙一般的心態從頭來過，要積極擁抱新事物。

「在哪裏居住不是重點，最重要的是你是和哪一位一起生活。」Sony笑著說。

二揀一的遊戲

大家在YouTube就經常看到Sony在網海裏和大家一起天南地北無所不談，不如今日就和她來一個「二揀一」的遊戲，看看這位揚眉「女」子的個人品味。

「二揀一」遊戲 Sony的選擇 1 /A）Facebook B）X（Twitter） A 2 / A）TikTok B）Instagram B 3 / A）周潤發 B）Alain Delon A 4 / A）鄭裕玲 B）繆騫人 A 5 / A）陳百強 B）張國榮 B 6 / A）全民造星 B）中年好聲音 A 7 / A）姜濤 B）炎明熹 A 8 / A）Romeo Gigli B）Christian Lacroix B 9）A）Jane Birkin B）張曼玉 A 10 / A） croissant（牛角飽） B）Macaron（馬卡龍） A

場地提供：Amelia Hong Kong@Harbour City

記者：何偉雄