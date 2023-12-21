  • 12°C
香港時間 : 20231221日 (週四) 14:32
靚太生活雜誌

會員專區

專題:同行實踐

熱門關鍵字 : 區區有好校 新聞女王 中一面試 佘詩曼 名校專區 李施嬅 新手爸媽 萬千星輝頒獎典禮2023
hket

話題
健康
親子
娛樂
新聞
TOPick TV
Band 1學堂
醫‧健

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

正能量｜居法港人回流開棟篤笑勉人勿放Pea　Sony Chan：有一種堅持叫be ture

娛樂 13:09 2023/12/21

分享：

分享：

熱門 區區有好校 新聞女王 中一面試 佘詩曼 名校專區 李施嬅 新手爸媽 萬千星輝頒獎典禮2023

藝高人膽大的Sony，每次在港舉行楝篤笑都有不俗反應。

Sony Chan（陳茗倫）在網上偶爾自嘲是一位居於巴黎的老華僑，但大家不要小覷這位揚眉「女」子。自2018年開始，她先後在港舉行過5次楝篤笑，每次座無虛席。

Sony無論在網上教打扮、在台上教be fashion、be true，呼籲做人「唔好放pea」，就正好是今天港人活在壓力下的座右銘。

Sony在楝篤笑呼籲做人「唔好放pea」，要活得開心很是重要。她說：「例如在打扮方面，為甚麼落街不可以打扮一番？每個人的內心深處都希望有shine的一刻，特別是女人，絕對不可以「放pea」﹗所以無論你身材有多好，但我都好介意女生穿上瑜伽褲招搖過市，因為它實際用途不是用來上街的。」（圖片：林宇翔攝）

在心理學上，懂得自嘲的人，在心理健康的指標上往往取得最高分，他們最容易感到快樂，在社交上也會有良好的結果。

Sony背後的快樂指數是不是很高？我們未必得知，但她自2016年開始做YouTube的節目裏偶爾自嘲，本著真性情多年來嬉笑怒罵示人，早已經儲下不少知音人，難怪藝高人膽大的她，每次在港舉行楝篤笑都有不俗反應，Sony笑言自己這條回港發展的幕前路，是刻意多年經營下來的成果，但自己卻談不上是一位YouTuber。

「1987年離開香港，正值是港星好不風光的日子，當時的我喜歡學明星的一舉一動，看見徐小鳳《順流逆流》唱得興起，自己又會學唱。看見Do姐（鄭裕玲）《流氓大亨》中的演出，又恨不得做埋一份。」Sony說。

最新影片推介：李施嬅專訪

TOPick柴犬追星
新聞女王丨李施嬅認個性被動從不喜歡爭　失落視后冇遺憾應放眼世界

說到真正的「回流」，讓港人重新認識Sony Chan應數到2016年。

Sony稱：「2016年於YouTube上開設個人頻道，當時的心態是希望香港人認識我，感覺就好像80年代香港的明星般，但要做一位成功的YouTuber並不易為，必須要有規律上載影片來維持頻道的人氣，相反現在轉戰於Facebook做直播簡單得多，所以我絕對不是一位YouTuber呢﹗」

而Sony憑著在Facebook的直播下亦儲下不少的支持者、甚至hater（網絡攻擊者）。大家不要以為在幕前擁有「大家姐」形象的她，原來現在還是對hater的攻擊很在意，但從攻擊者身上卻領悟出一套做人的處事方式。

就是喜歡我的態度

Sony表示：「我很care網上留言，遇上hater留言看了會很不開心，基本上每個人都喜愛被人稱讚和喜愛，遇上留言攻擊，我還未學懂完全沒有感覺，但卻絕對不會因為傷心而去違背我做人處事的方式。無論他們如何謾罵，每當我早上起床時，我仍然會穿上我喜愛的粉黃色衣服，仍然鍾情於我兒時的偶像《小忌廉》。」

她自言，隨著年紀漸長，發覺心態上亦有所改變，明白到自己訂下的的目標不是要很多錢和很多的follower，她表示，要做一個開心的人，自己在節目和楝篤笑裏分享自己的價值觀，明白的人會明白，不明白的，她說不會去埋。

笑言思想停留於80年代香港歌舞昇平黃金歲月的Sony，回港當然要重看電影《喝采》的修復版。（圖片受訪者提供）

Sony補充：「有趣的是在眾多的支持者當中，有不少來自高學歷的人士，當中包括律師和醫生，他們喜歡我直腸直肚講真心話的態度，說話引起他們的共鳴，原來今時今日在社會上說真心話是一種忌諱，肯開口講的人已經值得欣賞。」

「他們懷緬的是小時候身處的香港，就好像我一直堅持某些詞彙，例如我堅持地說牌子，拒絕說品牌，又或是手袋就是手袋，不會說成包包。想像得到的是我和這班支持者都抱著同一想法，大家都一把年紀了不是行事激進的一群，我們都喜歡用優雅的姿態來保存這一份價值觀。」

面對壓力

自完成今年的10月的楝篤笑後，Sony回到巴黎繼續閒時做她的網上直播，熱衷於女裝打扮下，成長的過程中自然遇上不少壓力，對於應該壓力，她早有良方。

「我認為做人本身就是一個反抗過程，身處今天的社會，大家都承受不同的壓力，例如我的follower對我說，原來在香港不生育的女性在社會上有壓力，又或是禿頭的男士都壓力，壓力這回事無處不在，每個人都必須鼓起勇氣去面對然後踏出門口，只不過我這個case給大家的感覺好像須要鼓起更強大的勇氣而已，我由小到大像活在自己的bubbles裏，一切好像經過過濾，反而來得沒有太大壓力，可能這就是我本能上保護自己的方法。」

點擊圖片放大
+5
+4

對於今天不少港人移民，早在1987年已經移居西方的她，今天看見facebbook裏多了一些「香港人在巴黎」的群組，笑言喜歡單人匹馬的她，沒有參與任何群組活動，但明白到港人初到貴境，生活壓力當然排山倒海而來，但寄語大家要抱著白紙一般的心態從頭來過，要積極擁抱新事物。

「在哪裏居住不是重點，最重要的是你是和哪一位一起生活。」Sony笑著說。

二揀一的遊戲

大家在YouTube就經常看到Sony在網海裏和大家一起天南地北無所不談，不如今日就和她來一個「二揀一」的遊戲，看看這位揚眉「女」子的個人品味。

「二揀一」遊戲Sony的選擇
1 /A）Facebook        B）X（Twitter）A
2 / A）TikTok           B）InstagramB
3 / A）周潤發            B）Alain DelonA
4 / A）鄭裕玲            B）繆騫人A
5 / A）陳百強            B）張國榮B
6 / A）全民造星         B）中年好聲音A
7 / A）姜濤               B）炎明熹A
8 / A）Romeo Gigli   B）Christian LacroixB
9）A）Jane Birkin     B）張曼玉A
10 / A） croissant（牛角飽） B）Macaron（馬卡龍）A

場地提供：Amelia Hong Kong@Harbour City

記者：何偉雄

相關文章

生死教育｜夥頤養院長為長者療癒心靈　前港姐謝寧用飲食結合親子回憶
18:32 2023/12/08
生死教育｜夥頤養院長為長者療癒心靈　前港姐謝寧用飲食結合親子回憶
童年回憶｜80後女生不愛買衫只收集玩具　搜羅絕版貨彌補童年缺失
18:03 2023/12/08
童年回憶｜80後女生不愛買衫只收集玩具　搜羅絕版貨彌補童年缺失
正能量｜歌手黃馨策展deTour元創坊顯功力　為設計界擔當storytelling角色
13:30 2023/12/01
正能量｜歌手黃馨策展deTour元創坊顯功力　為設計界擔當storytelling角色

你可能感興趣

生死教育｜夥頤養院長為長者療癒心靈　前港姐謝寧用飲食結合親子回憶
18:32 2023/12/08
生死教育｜夥頤養院長為長者療癒心靈　前港姐謝寧用飲食結合親子回憶
童年回憶｜80後女生不愛買衫只收集玩具　搜羅絕版貨彌補童年缺失
18:03 2023/12/08
童年回憶｜80後女生不愛買衫只收集玩具　搜羅絕版貨彌補童年缺失
正能量｜歌手黃馨策展deTour元創坊顯功力　為設計界擔當storytelling角色
13:30 2023/12/01
正能量｜歌手黃馨策展deTour元創坊顯功力　為設計界擔當storytelling角色
KOL 演員 正能量 同性戀

最高瀏覽

【更新】元朗的士命案｜36歲持雙程證人妻　涉刀殺48歲情夫　3人被捕包括兇婦29歲丈夫｜附ABC創傷判斷準則
【更新】元朗的士命案｜36歲持雙程證人妻　涉刀殺48歲情夫　3人被捕包括兇婦29歲丈夫｜附ABC創傷判斷準則
孝順仔︱兄長8年前離世母大受打擊　C AllStar陳健安陪伴旅行助走出喪子之痛
孝順仔︱兄長8年前離世母大受打擊　C AllStar陳健安陪伴旅行助走出喪子之痛
【六合彩】頭獎$8,300萬贏家攻略　荃灣沙咀道買10蚊電腦飛全中
【六合彩】頭獎$8,300萬贏家攻略　荃灣沙咀道買10蚊電腦飛全中