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聲夢小花丨姚焯菲服裝品牌價格被批離地　款式被指與淘寶貨撞款

娛樂 11:10 2023/12/21

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chantel的服裝品牌引熱議！

聲夢小花姚焯菲（Chantel），近日以17歲之齡做老闆，與好友推出服裝品牌「chantelxade」，更親身上陣做Model做「生招牌」。

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價格不菲

Chantel的品牌以「BLACKPINK」為主，衣服以粉紅色和黑色為主，價格由$800至$4596，最便宜是$800衛衣，最貴則是連身Tube Dress，名為「Chantel Dress」需$4596，認真不便宜。

不過Chantel開業初期，商品會以義賣形式發售，收益將撥捐香港乳癌基金會，而品牌理念是希望提供高質、可負擔的服裝，但有不少網民批評她的服裝太昂貴，根本不少普通人能夠負擔到，更有指MIRROR的姜濤、盧瀚霆，他們的自家品牌最貴單品都只是二千多，是「Chantel Dress」的一半。

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與淘寶衫撞款

而且，有網民更發現Chantel索價$2,808的「Hug Me All You Want」外套，心口一個毛毛星星、以及領口袖口的設計，被指與一件淘寶衫撞款，而淘寶的那件只售￥86.9，即是約$100有找。

有人更認為Chantel的服裝不夠大眾化，甚至批評為旺中款﹑Grad din感覺，不過有粉絲則認為款式可愛 ，真的是各有所好。

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精彩獎賞活動等您發掘：https://bit.ly/3ClEy1R

撰文 : TOPick柴犬出動

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