聲夢小花丨姚焯菲服裝品牌價格被批離地　款式被指與淘寶貨撞款

聲夢小花姚焯菲(Chantel),近日以17歲之齡做老闆,與好友推出服裝品牌「chantelxade」,更親身上陣做Model做「生招牌」。

【聲夢小花】姚焯菲激罕晒水着 與朋友遊船河慶生展現美腿

價格不菲

Chantel的品牌以「BLACKPINK」為主,衣服以粉紅色和黑色為主,價格由$800至$4596,最便宜是$800衛衣,最貴則是連身Tube Dress,名為「Chantel Dress」需$4596,認真不便宜。

不過Chantel開業初期,商品會以義賣形式發售,收益將撥捐香港乳癌基金會,而品牌理念是希望提供高質、可負擔的服裝,但有不少網民批評她的服裝太昂貴,根本不少普通人能夠負擔到,更有指MIRROR的姜濤、盧瀚霆,他們的自家品牌最貴單品都只是二千多,是「Chantel Dress」的一半。

與淘寶衫撞款

而且,有網民更發現Chantel索價$2,808的「Hug Me All You Want」外套,心口一個毛毛星星、以及領口袖口的設計,被指與一件淘寶衫撞款,而淘寶的那件只售¥86.9,即是約$100有找。

有人更認為Chantel的服裝不夠大眾化,甚至批評為旺中款﹑Grad din感覺,不過有粉絲則認為款式可愛 ,真的是各有所好。

