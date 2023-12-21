姊弟情深丨黎姿胞弟站起來跟家人合照　黎嬰雙手插袋比5年前企得更穩

▲ 黎姿為胞弟慶生！

黎姿（現名黎珈而）向來疼惜家人，是圈中的孝順女，其胞弟黎嬰於2007年因車禍至半身癱瘓，要以輪椅代步，黎姿代胞弟接管美容生意，更搞得有聲有色！

昨日（12月20日）黎姿在社交平台分享與家人的合照，當中寫著：「Happy birthday to my brother」，原來她跟父母為胞弟黎嬰慶祝生日。

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黎嬰比5年前站得更穩

從黎姿分享的全家福所見，黎嬰於父母攙扶下站起來合照，另一張相即見黎嬰雙手插袋站起來，而姐姐黎姿就挨在其膊頭上。

網民除送上生日祝福外，看到黎嬰再度「站起來」也很動容，他們留言：「哇黎嬰狀況感覺越來越好，希望他能慢慢好起來」、「生日快樂，也恭喜黎嬰站得比5年前挺又穩」、「好感人耶，黎嬰花了多少時間努力讓自己站起來啊」。

▲ 2018年，黎姿與黎嬰於其醫學美容公司合照。

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為胞弟退出娛圈

事實上，2018年10月黎姿曾於IG宣佈喜訊，透露黎嬰已經能夠重新站立，不過今次看到黎嬰確實比前站得更穩。

2008年黎姿以照顧胞弟為由息影，退出娛樂圈的她下嫁富商馬廷強，全心照顧家人及打理胞弟的美容生意。

她曾接受內地節目《魯豫有約》的訪問，當中談及弟弟黎嬰：「他已經沒有了健康，但是另一個美容事業，也是另一個他的baby，是一個心血，如果我關了它，他的人生便沒有希望。」

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