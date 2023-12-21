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此情不再︱雲浩影結束9年初戀網民大跌眼鏡　雲姨曾認為需花時間了解一個人

娛樂 12:22 2023/12/21

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雲浩影（Cloud）與初戀男友Ryan分手。

歌手雲浩影（Cloud）與拍拖9年的初戀男友Ryan分手，令網民大感震驚！

昨日（12月20日），Cloud現身活動時被傳媒問及聖誕與男友的慶祝大計，她後來在追問下自爆已與男友分手好一段時間。

放下放不下︱雲浩影初嚐作曲滋味　「治療系女聲」Cloud學習調節心態

雲浩影與初戀男友和平分手

直認自己「好傷」的Cloud指自己與男友是和平分手，而Ryan是Cloud的初戀男友，與對方從中學時期認識、走過高低，可惜最終未能修成正果。

Cloud在讀中學時與同樣熱愛唱歌的Ryan在歌唱比賽中結緣，在16、17歲時開始拍拖。她曾指入行後也不會動搖對Ryan的愛，並會以男友感受為先。

她過往曾透露希望25至27歲訂婚，後來就認為需在心態、經濟上作好準備。

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Cloud相信情侶靠感情根基

Cloud曾在TOPick專訪中分享自己對愛情的想法，她很鼓勵大家花時間去了解一個人：「最寶貴、甜蜜的也就是曖昧、剛開始拍拖的時間。慢慢來吧，曖昧期將會成為你在拍拖時有事發生的基底。基底愈強的話，關係就愈穩固。」

網民：好可惜

對於Cloud與初戀男友結束9年情，網民也討論事件，並留言道：「9年都散」、「好可惜」、「Cloud都要分手 呢個世界有冇玉女」、「一諗起呢啲會越嚟越沒話題最後gg就覺得sad」、「唔怪得最近都係慘歌多」、「放下放不下 原來係自己故事」、「佢似係被人飛嗰個喎」。

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撰文 : TOPick柴犬出動

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