家庭悲劇︱爸爸出門買聖誕禮物住宅失火　5名幼童獨留家中葬身火海

▲ 爸爸出門買聖誕禮物住宅失火，5名幼童獨留家中葬身火海。（gofundme圖片）

美國亞利桑那州近日發生一宗悲劇，一名父親出門購買聖誕禮物，將5名幼童獨留家中，未料住宅發生大火，幼童被困屋內未能逃生，最終葬身火海。

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根據哥倫比亞廣播公司（CBS）等傳媒報道，事發於上周六（16日）下午近5時，地點為亞利桑那州布爾海德市一棟兩層高住宅，男戶主外出採購雜貨和聖誕禮物，將5名幼童留在屋內，屋內沒有其他成年人。未料期間意外發生火災，火勢從客廳往樓梯向上蔓延，導致幼童被困在1樓的臥室，未能逃脫。

有鄰居發現房子冒煙試圖幫忙救火，他們取出水管，並打破窗戶嘗試進入屋內，但由於有大量濃煙湧出，他們無法入屋救人。鄰居又表示，不知道屋內有人，「如果知道的話，我們肯定會嘗試營救」。

其後，消防接報到場將火救熄，屋內5名幼童全部罹難。據悉，當中4名幼童是男戶主的子女，他們分別為2歲、4歲、5歲和13歲，另外有一名前來探訪的11歲親戚。而男戶主外出2個半小時後回家，才知道家中發生火警。

根據消防部門指出，調查發現起火源頭為地下的客廳，火勢經樓梯蔓延至1樓，導致幼童被困無法逃生。不過目前尚未確定起火原因。

事後，有民眾在網上發起眾籌，目前已籌得超過1.4萬美元（約11萬港元），以協助死者家屬支付喪葬費用。

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責任編輯：王明芳