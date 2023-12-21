  • 11°C
香港時間 : 20231221日 (週四) 17:18
靚太生活雜誌

會員專區

專題:同行實踐

熱門關鍵字 : 區區有好校 新聞女王 中一面試 佘詩曼 名校專區 李施嬅 新手爸媽 萬千星輝頒獎典禮2023
hket

話題
健康
親子
娛樂
新聞
TOPick TV
Band 1學堂
醫‧健

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

滅蟲危機｜男子執屋見曱甴　狂噴殺蟲水1分鐘後大爆炸　慘被燒傷意外成因曝光

食用安全 15:08 2023/12/21

分享：

分享：

熱門 區區有好校 新聞女王 中一面試 佘詩曼 名校專區 李施嬅 新手爸媽 萬千星輝頒獎典禮2023

男子執屋見曱甴，狂噴殺蟲水1分鐘後大爆炸，慘被燒傷意外成因曝光。

誤用殺蟲水可引致多種問題。日本一名54歲男子日前在家打掃，期間因見蟑螂出沒而大量噴殺蟲水，未料相隔1分鐘竟爆炸，威力之大令窗框及露台門都被炸飛，所幸事主本人僅受輕傷。

最新影片推介：

活得健康啲
飲食攻略·聖誕節丨聖誕歎自助餐　頭3碟揀咩食好？　營養師分享7招健康「回本」

綜合日本傳媒報道，熊本市中央區一個單位於本周日（10日）凌晨時分發生爆炸意外。54歲男住客頭髮被燒焦，皮膚輕度燒傷送院。據影片所見，事發後單位的窗框被炸出露台外，玻璃破裂，爆炸威力似乎相當強大。

點擊圖片放大
+9
+8

警方表示事發前住戶正在執屋，期間因見有蟑螂出沒而噴射大量殺蟲水，事隔大約1分鐘後就發生爆炸。報道指單位內暖桌上被舖有被燒焦痕跡，相信意外成因是殺蟲劑易燃氣體被暖桌周圍的熱源引燃所致。

當地消防局指，過去10年曾接獲22宗因類似的噴霧而引致的火災，其中4宗涉及噴劑裡面的易燃氣體被暖爐等家電，又或者熄滅的煙頭引燃所致。針對情況，消防局提出殺蟲水4大事項提醒市民注意：

  • 不應在火源附近使用
  • 如於密閉空間內使用，用後必須通風換氣
  • 不應存放於高溫環境
  • 丟棄時確保易燃氣體已全部噴出

HKET App已全面升級，TOPick為大家推出一系列親子、健康、娛樂、港聞及休閒生活資訊及影片。立即下載︰https://onelink.to/f92q4m

【ET Club會員積分獎賞計劃】用App換獎賞︰https://onelink.to/keyuqm

相關文章

蝨患危機｜缺德住戶走廊亂棄置發黑床褥　街坊目測有床蝨：隨時全層中招【滅蟲專家教2招自保】
12:29 2023/11/22
蝨患危機｜缺德住戶走廊亂棄置發黑床褥　街坊目測有床蝨：隨時全層中招【滅蟲專家教2招自保】
昆蟲入屋｜每逢落雨家中湧現「螞蟻大軍」　成千上萬滿屋亂爬侵佔牆壁地板【附家居滅蟲法】
18:08 2023/11/15
昆蟲入屋｜每逢落雨家中湧現「螞蟻大軍」　成千上萬滿屋亂爬侵佔牆壁地板【附家居滅蟲法】
【曱甴出沒】養貓唔敢用殺蟲水　貓奴半夜大戰曱甴以1奇招成功擊殺
12:57 2023/06/19
【曱甴出沒】養貓唔敢用殺蟲水　貓奴半夜大戰曱甴以1奇招成功擊殺

你可能感興趣

蝨患危機｜缺德住戶走廊亂棄置發黑床褥　街坊目測有床蝨：隨時全層中招【滅蟲專家教2招自保】
12:29 2023/11/22
蝨患危機｜缺德住戶走廊亂棄置發黑床褥　街坊目測有床蝨：隨時全層中招【滅蟲專家教2招自保】
昆蟲入屋｜每逢落雨家中湧現「螞蟻大軍」　成千上萬滿屋亂爬侵佔牆壁地板【附家居滅蟲法】
18:08 2023/11/15
昆蟲入屋｜每逢落雨家中湧現「螞蟻大軍」　成千上萬滿屋亂爬侵佔牆壁地板【附家居滅蟲法】
【曱甴出沒】養貓唔敢用殺蟲水　貓奴半夜大戰曱甴以1奇招成功擊殺
12:57 2023/06/19
【曱甴出沒】養貓唔敢用殺蟲水　貓奴半夜大戰曱甴以1奇招成功擊殺
熊本 食用安全 燒傷 滅蟲 火災 家電 日本

最高瀏覽

【更新】元朗的士命案｜36歲持雙程證人妻　涉刀殺48歲情夫　3人被捕包括兇婦29歲丈夫｜附ABC創傷判斷準則
【更新】元朗的士命案｜36歲持雙程證人妻　涉刀殺48歲情夫　3人被捕包括兇婦29歲丈夫｜附ABC創傷判斷準則
孝順仔︱兄長8年前離世母大受打擊　C AllStar陳健安陪伴旅行助走出喪子之痛
孝順仔︱兄長8年前離世母大受打擊　C AllStar陳健安陪伴旅行助走出喪子之痛
【六合彩】頭獎$8,300萬贏家攻略　荃灣沙咀道買10蚊電腦飛全中
【六合彩】頭獎$8,300萬贏家攻略　荃灣沙咀道買10蚊電腦飛全中