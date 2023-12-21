滅蟲危機｜男子執屋見曱甴　狂噴殺蟲水1分鐘後大爆炸　慘被燒傷意外成因曝光

▲ 男子執屋見曱甴，狂噴殺蟲水1分鐘後大爆炸，慘被燒傷意外成因曝光。

誤用殺蟲水可引致多種問題。日本一名54歲男子日前在家打掃，期間因見蟑螂出沒而大量噴殺蟲水，未料相隔1分鐘竟爆炸，威力之大令窗框及露台門都被炸飛，所幸事主本人僅受輕傷。

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綜合日本傳媒報道，熊本市中央區一個單位於本周日（10日）凌晨時分發生爆炸意外。54歲男住客頭髮被燒焦，皮膚輕度燒傷送院。據影片所見，事發後單位的窗框被炸出露台外，玻璃破裂，爆炸威力似乎相當強大。

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警方表示事發前住戶正在執屋，期間因見有蟑螂出沒而噴射大量殺蟲水，事隔大約1分鐘後就發生爆炸。報道指單位內暖桌上被舖有被燒焦痕跡，相信意外成因是殺蟲劑易燃氣體被暖桌周圍的熱源引燃所致。

當地消防局指，過去10年曾接獲22宗因類似的噴霧而引致的火災，其中4宗涉及噴劑裡面的易燃氣體被暖爐等家電，又或者熄滅的煙頭引燃所致。針對情況，消防局提出殺蟲水4大事項提醒市民注意：

不應在火源附近使用

如於密閉空間內使用，用後必須通風換氣

不應存放於高溫環境

丟棄時確保易燃氣體已全部噴出

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