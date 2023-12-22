冬日保暖｜ 長期用手揸住最無效！暖包貼4部位最佳　「兔仔頭貼法」下半身最暖

▲ 日本山口電視台列出3種有效保暖的貼暖包方法，其中「兔子貼法」可令下半身達至最佳保暖效果。

本港氣溫下降，天文台預料未來兩三日及聖誕節持續寒冷，天氣乾燥，不少市民都出動大衣及暖包禦寒。日本山口電視台報道，利用以下3種方法貼暖包，其實更有效保暖，其中「兔子貼法」可令下半身達至最佳保暖效果。

最新影片：

1. 「兔子」貼法：下半身

先把一個暖包打橫貼在背後腰部中間，再將2個暖包垂直貼在第一個暖包上方，這樣看起來像是兔子的頭部。這種貼法是透過集中保暖脊椎豎脊肌，以達至下半身溫暖的效果。

▼ 點擊圖片放大 +2

2. 「剪刀」貼法：腹部

將一個暖包貼在腹部或下腹部，然後在背部或背面腰部貼一個暖包，2個暖包同時夾著腹部，可有效去除胃內寒氣。

3. 「兩層」貼法：全身

對於想要均勻溫暖全身的人，可在背部和肩胛骨之間，以及腰部側面各貼一個暖包。

此外，對於有說法指摩擦暖包會使其升溫更快，報道指暖包是採用可吸入空氣的特殊材料，不會因為摩擦得多而加快升溫，這樣做反而會令暖包堵塞，或導致裡面的粉末變得不均勻，故不建議摩擦暖包。

貼暖包4大最佳位置

冬日嚴寒暖包可謂最方便的保暖法寶，不過本港家庭醫生陸偉亮接受訪問時曾表示，手握暖包或令血管擴張，反而加速人體失溫。日本醫學博士福田千晶則撰文指出，相比直接手握暖包，將暖包放在以下4個位置其實可帶來更佳保暖效果。

▼ 點擊圖片放大 +5 +4

皮膚科醫生：小心「低溫燙傷」

每逢冬天都會有因長時間使用暖包而出現低溫燙傷的個案，本港皮膚科專科醫生陳厚毅曾表示，「低溫燙傷」通常是指長時間接觸攝氏40度或以上的物品而造成的表皮層燙傷，會出現皮膚乾燥、紅腫、出水泡等情況，「即使比正常體溫稍高，亦有可能造成低溫燙傷」。

本港皮膚科醫生李瑜芬亦曾受訪指出，暖包溫度雖平均僅攝氏50度左右，但長時間與皮膚接觸仍足以造成真皮層受損，導致皮膚發紅、起水泡等情況。她提醒使用電熱毯、暖水袋或暖包一類產品時，熱源不應長時間留在同一位置，亦不應直接與皮膚接觸。

她又提醒，老年人由於血液循環一般較差，加上感覺神經退化，對溫度感覺或較遲鈍，導致皮膚遭燙傷仍不自知，或令傷勢更趨嚴重。她建議長者、有血管疾病或糖尿病患者應更小心使用保暖產品，亦不應使用太高溫熱水洗澡。

使用暖包3大安全貼士













暖包暫停發熱秘技

現時市面上的即棄式暖包，發熱一般可持續6至8小時，但很多時進入室內變得和暖，暖包繼續發熱變相浪費，但其實一個小技巧就可讓它暫停發熱，待有需要時再使用。由於即棄式暖包靠鐵氧化發熱，只要用密實袋將暖包與氧氣隔離，便可使其暫停發熱，有需要時再由袋中取出。

HKET App已全面升級，TOPick為大家推出一系列親子、健康、娛樂、港聞及休閒生活資訊及影片。立即下載︰https://onelink.to/f92q4m

【ET Club會員積分獎賞計劃】用App換獎賞︰https://onelink.to/keyuqm