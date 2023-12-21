【中文大學】趙偉仁獲任中大醫學院侯任院長　多項上消化道研究曾奪國際獎項

▲ 中文大學。（陳永康攝）

香港中文大學今日（21日）宣布，學校董會通過委任中大醫學院外科學系趙偉仁為新任院長，任期由2024年2月1日起開始，接替出任院長逾10年的陳家亮。

中大校董會主席查逸超在公布任命時表示，趙偉仁既是出色的外科醫生，也是學術成就卓越的科研人才，更是中大引以為傲的校友，是非常理想的醫學院院長人選。憑藉其對母校的熱愛、對醫學院及本地醫療體系的深刻認識、以及海内外學術界的地位，他有信心趙偉仁定必勝任中大醫學院院長一職。查逸超又指出，趙偉仁是本地創科領域的領軍人物，在趙領導下，他有信心中大醫學院定能把握香港創科發展的機遇，在教研上再創高峰，對人類福祉作出更具影響力的貢獻。

中大校長段崇智歡迎趙偉仁出任醫學院院長。他表示趙教授為全球頂尖學者，趙在臨床醫學科研擁有驕人成就，加上豐富的領導經驗，是帶領中大醫學院展開新篇章的理想人選。 他深信在趙教授的領導下，醫學院將於全球臨床醫學研究和教育方面領先同儕，再創新高。

候任院長趙偉仁表示：「獲委任為中大醫學院第九任院長是我畢生的光榮。作為中大醫學院畢業生，我十分榮幸可以在院長的崗位上回饋母校、貢獻醫學院。我在此衷心感謝遴選委員會的信任，以及醫學院上下對我的支持。

我將懷着謙卑尊敬的心情，接任院長一職，在前人奠下的美好基礎上，奮力向前。我要特別感謝陳家亮教授在過去10年的領導，在醫學教育、科研及國際關係上都取得驕人成績，帶領我們成為全球30大醫學院。我將秉承這些優秀的成果，繼續在醫學教育方面不斷求進，栽培新一代才德兼備的醫護人員；並繼續在醫學科硏的領域上追求突破，造福人類健康。

接下來的幾個月，我將與不同持份者會面，聆聽他們對醫學院的期望和建議，並在往後的日子，與學生、教職員、校友和社會不同界別人士一起為市民大眾的健康積極貢獻。」

現任院長陳家亮歡迎是次任命，指衷心祝賀趙偉仁被任命為中大醫學院第九任院長，形容趙是一位傑出的校友，對醫學院有深刻的認識。憑藉他優秀的領導才能、廣博的醫學知識和追求卓越的決心，他深信趙有能力帶領中大醫學院再創高峰。

趙偉仁為國際知名的上消化道外科權威。他的研究領域包括食管癌治療，微創和機械人食管切除術，用於診斷和治療早期胃腸癌的新型內鏡技術，內鏡手術以及腔內手術的機械技術。2004年，趙教授在香港進行首項內鏡黏膜下剝離術（ESD）治療早期胃腸癌；2010年進行香港首個經口無創內鏡肌肉切開術（POEM）；2011年開創全球首個利用機械人進行的胃部內鏡黏膜下剝離術；及後於2020年完成了全球首宗機械人輔助的大腸內鏡黏膜下剝離術。

趙偉仁的研究成果曾獲得多個國內外獎項，包括國家科學技術進步獎、國家教育部技術進步二等獎、美國消化疾病週最佳論文、美國胃腸鏡內鏡世界盃內窺鏡檢查一等獎、兩度在日內瓦國際發明展中獲頒評判嘉許特別金獎等。他先後獲選亞太消化週新領袖、全球傑出華人青年、香港（創新）精神獎、歐洲內鏡外科協會名譽會員，以及倫敦帝國學院哈姆林醫療機械人研討會「卡爾史托斯-哈羅德霍普金斯金內鏡獎」。

趙偉仁於2005年加入中大醫學院外科學系，現任中大醫學院外科學系上消化道外科及代謝外科教授及主任，同時為醫學院副院長（外務）、InnoHK醫療機械人創新技術中心主任、中大消化疾病研究所內鏡中心總監，及香港中文大學周毓浩創新醫學技術中心主任。

趙偉仁1994年畢業於中大醫學院，為第九屆醫科畢業生;於2001年成為香港醫學專科學院院士，愛丁堡皇家外科醫學院院士，並於2009年獲得香港中文大學醫學博士學位。

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責任編輯：陳麗娜