網絡熱話｜港男用近200萬買28字複式六合彩　結果中這些字獎金數目惹爭議

▲ 有港男自稱花百萬買六合彩。

第142期的六合彩頭獎獎金高達八千多萬港元，令不少港人紛紛排隊「買一個希望」。日前一名港男於討論區自稱，已下注達7位數買下28個字的複式彩票，更豪言有份見證的人都可以分到錢。不過，網友們都不太相信樓主，「影張投注接納先講啦。」

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該名港男在連登討論區發文，並張貼了一張六合彩下注預覽截圖，28個號碼分別為

4號、5號、6號、7號、11號、12號、13號、14號、18號、19號、20號、21號、25號、26號、27號、28號、32號、33號、34號、35號、39號、40號、41號、42號、46號、47號、48號及49號。

樓主揚言會投資一百萬去買六合彩，希望博中頭獎。此外，他更大方地表示，將會在該帖文留言的人中選十位，每人派十萬港元。此番舉動成功引到大量網友的支持，紛紛留下「LM」（留名）的留言，希望樓主中獎後能被抽中成幸運兒。

不過，也有不少的網友不相信樓主的所為，「影張投注接納先講啦」、「留名睇走數」、「我選哂49個複式都得啦，你都無買」。另外，有人也用樓主所選的28個號碼在馬會的APP嘗試下注，發現下注金額高達188萬3千7百元，質疑樓主是否真的花了大額購買。

▲ 網友提出截圖。

最後，第142期的攪珠結果為「4號、9號、13號、33號、35號、46號，特別號碼為6」，有網友對比樓主的下注號碼，發現對方只「中了」5個半字，忍不住譏笑，「咁都係得2獎笑死」。

但是有網民分析，雖然樓主沒有中頭獎，但也有賺，「仲有中好多注3-7獎，加埋應該差唔多4-5球。」、「你真係買左應該中5百幾萬。」、「所謂複式即係用好多個組合砌出來，你中得5個半字，就自然會有少過5個半字其他組合中。」但是，由於樓主的截圖只是預覽的階段，所以有人認為都只是「煲冇米粥」，勸大家不要太認真。

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責任編輯︰陳珈希