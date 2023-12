周末好去處｜朗豪坊辦Popup藝術便利店　亞洲復古風格音樂服飾玩具共冶一爐【內附地址】

▲ 由即日起至2月1日在kkplus 朗豪坊店舉辦City Pop 流行便利店。

kkplus 與Nenocity Records藝術平台Neoncity Gallery聯乘,由即日起至2月1日在kkplus 朗豪坊店舉辦City Pop 流行便利店,以Popup藝術便利店的概念,引進亞洲各地富城市復古風格的創作,速遞不同插畫、藝術玩具、服飾與音樂作品等週邊,隨著City Pop輕快旋律與都會氣息,分享冬日 Gift Guide推介。

City Pop 流行便利店同時為大家推介多個香港本地創作者,當中包括本地插畫家Salary Paw和漫畫家Kiu。Salary Paw的創作圍繞八十年代的上班族狗狗Paul,身穿上班西裝服、拿著公事包、擁有雪白毛毛的Paul,平時喜款聽音樂與駕車兜風,藉著音樂為朝九晚六的打工仔生活解憂。是次限定店特設Salary Paw專區推出連帽衛衣、T-Shirt、保溫杯、陶瓷杯墊、鎖匙扣、襟章、A4 File 等生活週邊。

本地漫畫家Kiu喜歡繪畫漂亮衣裳旗袍,是次限定店帶來她正在連載的漫畫《3itches三魔女》主題畫作、過往的插畫本《秋夜冬日》、為本地唱作歌手力臻繪畫專輯封面的實體專輯《Legend 1980》,以及一系列連帽衛衣、T-Shirt、鎖匙扣、Tote Bag等生活週邊。

場內亦陳列由Neoncity推出的首個玩具 - 顔麺闘士 Cup Fighter Sofubi Figure,靈感來自90年代機械人動畫,將機械人與杯麵結合,駕駛員「小籠貓」以小籠包為原型,成為玩味感十足「Cup Fighter」!

同時精選多張Neoncity Records 黑膠唱片及錄音帶,包括Macross 82-99 最新專輯錄音帶 Jutsu by Macross 82-99 Cassette Tape、ネオ東京 (Neo Tokyo)黑膠唱片、Night Tempo重新再版Funk To The Future熱門專輯、《夜韻》黑膠唱片等,場內更特設貼紙區,有多達160款復古及Y2K風格貼紙有售,於冬日一同浸沒在城市復古的藝術浪潮裡!

kkplus x Nenocity Gallery– City Pop 流行便利店 開放時間

日期:即日起至2024年2月1日

時間:中午十二時至下午九時

地點:旺角朗豪坊商場12樓kkplus zone B Pop Up Store'

