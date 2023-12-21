  • 12°C
香港時間 : 20231221日 (週四) 14:33
靚太生活雜誌

會員專區

專題:同行實踐

熱門關鍵字 : 區區有好校 新聞女王 中一面試 佘詩曼 名校專區 李施嬅 新手爸媽 萬千星輝頒獎典禮2023
hket

話題
健康
親子
娛樂
新聞
TOPick TV
Band 1學堂
醫‧健

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

周末好去處｜朗豪坊辦Popup藝術便利店　亞洲復古風格音樂服飾玩具共冶一爐【內附地址】

休閒消費 11:49 2023/12/21

分享：

分享：

熱門 區區有好校 新聞女王 中一面試 佘詩曼 名校專區 李施嬅 新手爸媽 萬千星輝頒獎典禮2023

由即日起至2月1日在kkplus 朗豪坊店舉辦City Pop 流行便利店。

kkplus 與Nenocity Records藝術平台Neoncity Gallery聯乘，由即日起至2月1日在kkplus 朗豪坊店舉辦City Pop 流行便利店，以Popup藝術便利店的概念，引進亞洲各地富城市復古風格的創作，速遞不同插畫、藝術玩具、服飾與音樂作品等週邊，隨著City Pop輕快旋律與都會氣息，分享冬日 Gift Guide推介。

最新影片推介：李施嬅專訪

TOPick柴犬追星
新聞女王丨李施嬅認個性被動從不喜歡爭　失落視后冇遺憾應放眼世界

City Pop 流行便利店同時為大家推介多個香港本地創作者，當中包括本地插畫家Salary Paw和漫畫家Kiu。Salary Paw的創作圍繞八十年代的上班族狗狗Paul，身穿上班西裝服、拿著公事包、擁有雪白毛毛的Paul，平時喜款聽音樂與駕車兜風，藉著音樂為朝九晚六的打工仔生活解憂。是次限定店特設Salary Paw專區推出連帽衛衣、T-Shirt、保溫杯、陶瓷杯墊、鎖匙扣、襟章、A4 File 等生活週邊。

本地漫畫家Kiu喜歡繪畫漂亮衣裳旗袍，是次限定店帶來她正在連載的漫畫《3itches三魔女》主題畫作、過往的插畫本《秋夜冬日》、為本地唱作歌手力臻繪畫專輯封面的實體專輯《Legend 1980》，以及一系列連帽衛衣、T-Shirt、鎖匙扣、Tote Bag等生活週邊。

場內亦陳列由Neoncity推出的首個玩具 - 顔麺闘士 Cup Fighter Sofubi Figure，靈感來自90年代機械人動畫，將機械人與杯麵結合，駕駛員「小籠貓」以小籠包為原型，成為玩味感十足「Cup Fighter」！

點擊圖片放大
+5
+4

同時精選多張Neoncity Records 黑膠唱片及錄音帶，包括Macross 82-99 最新專輯錄音帶 Jutsu by Macross 82-99 Cassette Tape、ネオ東京 (Neo Tokyo)黑膠唱片、Night Tempo重新再版Funk To The Future熱門專輯、《夜韻》黑膠唱片等，場內更特設貼紙區，有多達160款復古及Y2K風格貼紙有售，於冬日一同浸沒在城市復古的藝術浪潮裡！

kkplus x Nenocity Gallery– City Pop 流行便利店 開放時間

日期：即日起至2024年2月1日
時間：中午十二時至下午九時
地點：旺角朗豪坊商場12樓kkplus zone B Pop Up Store'

編輯：葉翠華

相關文章

鄧卓殷郭子豪3日2夜食盡港九　16位網紅展示香港夜繽紛
16:55 2023/12/01
鄧卓殷郭子豪3日2夜食盡港九　16位網紅展示香港夜繽紛
正能量｜歌手黃馨策展deTour元創坊顯功力　為設計界擔當storytelling角色
13:30 2023/12/01
正能量｜歌手黃馨策展deTour元創坊顯功力　為設計界擔當storytelling角色
周末好去處｜探索港島東古迹漫步團+跑步團　穿梭鰂魚涌至柴灣山徑街道【內附連結】
12:24 2023/11/10
周末好去處｜探索港島東古迹漫步團+跑步團　穿梭鰂魚涌至柴灣山徑街道【內附連結】

你可能感興趣

鄧卓殷郭子豪3日2夜食盡港九　16位網紅展示香港夜繽紛
16:55 2023/12/01
鄧卓殷郭子豪3日2夜食盡港九　16位網紅展示香港夜繽紛
正能量｜歌手黃馨策展deTour元創坊顯功力　為設計界擔當storytelling角色
13:30 2023/12/01
正能量｜歌手黃馨策展deTour元創坊顯功力　為設計界擔當storytelling角色
周末好去處｜探索港島東古迹漫步團+跑步團　穿梭鰂魚涌至柴灣山徑街道【內附連結】
12:24 2023/11/10
周末好去處｜探索港島東古迹漫步團+跑步團　穿梭鰂魚涌至柴灣山徑街道【內附連結】
Local Tour 文娛藝術 時裝服飾 繪畫 朗豪坊

最高瀏覽

【更新】元朗的士命案｜36歲持雙程證人妻　涉刀殺48歲情夫　3人被捕包括兇婦29歲丈夫｜附ABC創傷判斷準則
【更新】元朗的士命案｜36歲持雙程證人妻　涉刀殺48歲情夫　3人被捕包括兇婦29歲丈夫｜附ABC創傷判斷準則
孝順仔︱兄長8年前離世母大受打擊　C AllStar陳健安陪伴旅行助走出喪子之痛
孝順仔︱兄長8年前離世母大受打擊　C AllStar陳健安陪伴旅行助走出喪子之痛
【六合彩】頭獎$8,300萬贏家攻略　荃灣沙咀道買10蚊電腦飛全中
【六合彩】頭獎$8,300萬贏家攻略　荃灣沙咀道買10蚊電腦飛全中