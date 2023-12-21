新聞女王丨Man姐家妍鬥智互窒高手過招　網民撐佘詩曼李施嬅齊奪視后

▲ 佘詩曼與李施嬅在《新聞女王》高手過招。

由佘詩曼、馬國明、李施嬅主演的TVB台慶劇《新聞女王》在昨晚（12月20日）劇情講文家軍重心成員曉薇（何依婷飾）及Cathy（高海寧飾）相繼離職令Man姐（佘詩曼飾）陷入困境。

可是此時卻爆出轟動全城的尋妻事件，劉艷（王敏奕飾）與張家妍（李施嬅飾）及佐治（馬國明飾）等持不同看法，無計可施下求Man姐出手相助，其間卻因擅闖民居被捕，Man姐找來家妍前男友邵律師（高鈞賢飾）救駕，並因劉艷與家妍等人發生激烈爭執。

新聞女王丨何依婷演技大躍進 Man姐連環爆Seed鬧醒曉薇

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家妍向Man姐示威

最終，家妍靠偷去劉艷的獨家片段贏盡焦點，事後假仁假義向Man姐道歉實質攞威，該幕阿佘與施嬅單靠「眼神互片」及「有骨單打對白」已戲味十足。

踏入結局周，阿佘再度多角度展現教科書級別視后功架，昨晚單是看著劉艷訴說新聞初心一幕，一臉的憐愛與認同，再加上在flashback片段中展現的稚氣及對初心的堅持，演活了Man姐的成長及潛藏內心的善良。

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建議頒雙視后

另外，昨晚Man姐遭家妍、佐治及飛爺（鄧智堅飾）輪流夾擊及奚落，被打至落花流水的Man姐先是不吃眼前虧微笑著準備離去，但旋即一個轉身兼一秒變臉怒瞪家妍，並舉起手上電話狠狠指著家妍，雖然沒有對白，但單憑眼神已說出「你哋睇住嚟」五個字，憑「動作殺」展現超班演技。

佘詩曼與李施嬅在昨晚有多場對手戲，兩位阿姐表現出色，獲網民讚堪稱高手過招，因此二人成爭奪《萬千星輝頒獎典禮2023》視后的大熱，甚至有網民覺得二人演技難分上下，認為今屆應考慮頒雙視后。

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