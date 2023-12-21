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【港區國安法】涉支聯會案鄒幸彤高院申保釋被拒　法官料案件明年下半年開審

社會 11:53 2023/12/21

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熱門 區區有好校 新聞女王 中一面試 佘詩曼 名校專區 李施嬅 新手爸媽 萬千星輝頒獎典禮2023

鄒幸彤。（陳永康攝）

已解散的支聯會、前主席李卓人、副主席何俊仁和鄒幸彤被控煽動顛覆國家政權罪，3人早前均否認控罪，3人仍還押候審。被告之一鄒幸彤今（21日）於高等法院申請保釋。國安法指定法官、高院法官陳慶偉聽取雙方陳詞後拒絕申請，另批准豁免限制傳媒報道，法官並透露，預計案件於2024年下半年開審。

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校長專訪｜從各國搜羅特色教具激發創意　香港靈糧堂幼稚園高廣度教學提升自主學習能力

本案被告包括香港市民支援愛國民主運動聯合會、工會幹事李卓人（65歲）、律師何俊仁（71歲）和大律師鄒幸彤（37歲），被控違反《港區國安法》第22及23條，即1項煽動他人顛覆國家政權罪。

控罪指，被告於2020年7月1日至2021年9月8日期間（包括首尾兩日），在香港煽動他人組織、策劃、實施或者參與實施以非法手段旨在顛覆國家政權的行為，即推翻，破壞中華人民共和國憲法所確立的中華人民共和國根本制度，或推翻中華人民共和國中央政權機關。

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記者：林育慧

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