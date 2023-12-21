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好人好事｜大埔老翁遭巴士輾腳需截肢　家屬謝熱心港男助照顧　「你呢個舉動安慰咗我！」

都市病 12:47 2023/12/21

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大埔一名六旬老翁昨晚（20日）在巴士總站過路時，遭一輛74X九巴輾過左腳，送院後證實恐需截肢。有家屬事後在網上發帖求助，希望尋獲現場的目擊證人或拍到事發經過的閉路電視片段，家屬更表示：「寧願被巴士輾過嘅係我。」

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感謝現場熱心人士幫忙

據家屬昨晚在Facebook群組「大埔 TAI PO」發帖指，老翁昨晚9時45分在大埔中心巴士站，被九巴74X輾過左腳。她形容老翁傷勢嚴重，左腳「已經血肉模糊」，送院後醫生確認恐需面臨截肢手術。

點擊圖片放大

家屬又感謝事發後有不少熱心人士上前幫忙，當中一位男子甚至主動留下照顧老翁。家屬感激指：

「你呢個舉動安慰咗我同家人，起碼我哋知道發生意外嘅時候，有人幫忙照顧老爺，多謝你！」

司機轉彎疑曾「踩油」

對於有說法指，涉事巴士司機轉彎時曾「踩油」，家屬引述老翁說法指：「當時見住巴士司機係面向佢（老翁），亦望住佢（老翁）。」家屬表示，如果司機加速說法屬實，一般老人家確實難以避免。

另有網民質疑老翁或「過馬路唔睇車」，家屬亦大嘆：「明白嘅，確實意外無人想發生，但請諒解家屬的心情，現在並非追究對錯的時候」，現階段只希望可尋獲目擊證人或拍到事發經過的閉路電視片段，還原意外發生經過，呼籲有關人士聯絡她，又表示：

「如果可以，我都希望當時我能夠在現場拉佢一把，或者寧願被輾過嘅係我！」

對於這次意外，不少網民表示：

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