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保暖禦寒丨寒流來襲錄9.8°C創入冬新低　實測1款頭號飲品持續暖身1小時

兒童健康 12:28 2023/12/21

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寒流來襲，天文台錄9.8°C創入冬新低。

天氣持續寒冷，今晨（21日）天文台錄得最低氣溫9.8°C，創入冬以來最低溫紀錄。寒冷天氣警告現正生效，預測本港未來數天早晚寒冷，明日冬至（22日）氣溫預測介乎8至12°C，市區氣溫最低在10°C，新界再低幾度。有日本節目曾實測6款常見暖身熱飲，發現第一名飲品是大人、小朋友都愛飲的朱古力，飲用後暖身效果可長達近1小時。

最新影片：

童學園
校長專訪｜從各國搜羅特色教具激發創意　香港靈糧堂幼稚園高廣度教學提升自主學習能力

日本節目《この差って何ですか？》曾進行實測，在6款常見暖身熱飲中，包括咖啡、紅茶、綠茶、朱古力、薑茶、甘酒。節目邀請6名女生坐在20°C的房間內，讓她們喝200毫升、60°C的熱飲，然後測量體溫，最遲回落至原本平均體溫36.2°C的飲品，就是最暖身的飲品。

在經過測試後，發現頭號暖身飲品是朱古力，女生在飲用後的第59分鐘，體溫才回到原來的水平。節目邀請專家解釋指，由於朱古力中的可可酚（cacao polyphenol）有促進血液循環的效果，因而能使身體產生熱能。而朱古力的暖身效果，甚至比排名第3位的薑茶更保暖。

營養師比較8款朱古力奶含糖量

朱古力奶好味又有營養，是小朋友最愛，但就要小心含糖量過高的危機。澳洲註冊營養師啊家就曾分享，如何選擇較低糖朱古力奶的3個方法。

營養師3個level小建議

  • Level 1：選擇低糖版本
  • Level 2：選擇高鈣版本，既然要喝朱古力奶，就選擇含有豐富鈣質的，起碼能獲得鈣質，幫助維持骨格健康
  • Level 3：自己在家炮製自家高鈣無糖朱古力，使用不含糖可可粉，亦可自己調節濃度。

8款朱古力奶含糖量比較（由高至低排序）：

點擊圖片放大
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啊家指出，一盒250ml的鮮牛奶大概含有11.5g乳糖。用維他普通版朱古力奶為例，總糖分減掉天然存在的乳糖後，一盒普通版朱古力奶就會大概含有14.5g，即3.6茶匙的游離糖，其實已佔理想游離糖攝取量的一半有多（以平均一日攝取2000kcal，對健康更好的理想上限為25g計算）

而低糖版本當然會比普通版少糖，一盒250ml的低糖朱古力奶一共含有3茶匙糖，看似3茶匙糖仍然是不少的份量，但其實天然乳糖佔了大約90%。天然乳糖並不計算為游離糖，所以製造商所添加的游離糖，其實只佔了很小部份。如果想品嚐朱古力奶，不妨選擇低糖版本，減低游離糖攝取量。

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責任編輯：王明芳

兒童健康 寒冷天氣 營養師 朱古力 糖分 天文台

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