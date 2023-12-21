星二代丨任晴佳身材高䠷視模界新星　 與父母關係感情要好無所不談

▲ 任晴佳果然似足琦琦！

任達華與琦琦愛女任晴佳（Ella）遺傳父母的優良基因，甜美樣子、逆天長腿，被冠為「新世代模特」與「最有潛力星二代」等，正在努力學業的Ella已升讀大學，喜歡讀書的同時亦會在閒暇兼顧娛樂事業工作。



Ella這位新世代潛力非凡，日前她獲邀出席於上海舉行的第五屆InStyle ICON Awards年度偶像盛典，並獲頒「年度潛力新人」獎。

當天她穿起粉紅色長裙出席頒獎禮，儼如小公主般，而母親琦琦也陪同在場，琦琦對愛女奪獎感到十分高興，並於社交網祝賀留言：「我的小女孩長大了。」

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盡得父母優良基因

而為Ella頒獎的是國際超模呂燕，不知道這是不是意味著任晴佳已經在模特界業內引起關注。

Ella獲獎之後在台上表示，會將自己喜愛的時尚與學術結合，探索更多可能性。這位備受關注的星二代，除外貌出眾，這種有態度的表達也充分說了她的實力。同時也才讓觀眾意識到，眼前優雅的少女還是一名大學生。

外表亮麗

獲獎後Ella也在社交網留言道：「感谢InStyle ICON Awards年度偶像盛典給我頒發年度潛力新人的獎項，從懵懂害羞到自信堅定，時尚幫我打破束縛，勇敢面對無限可能性，未來在我熱愛的學術與事業上，我會努力做最好的自己。」另外，Ella也換上金色的晚裝，展現性感優雅一面。

被訓練獨立

其實Ella外型亮眼，據說她在3歲時已經會模仿媽媽走台步，甚有表演慾。雖然任達華與琦琦只有一個女兒，他們對Ella秉持不寵壞的原則，對Ella管教嚴厲，直至14歲更送她到英國讀書，訓練其獨立性格。

而Ella與父母關係感情要好，相處像朋友一樣無所不談，又經常與父母同遊。

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模特兒界新星

琦琦曾接受媒體問訪問表示，Ella性格非常自律，除了做好讀書本份，也喜歡透過運動、均衡飲食來維持身體健康。

Ella年僅17歲已有180公分的高䠷身材，光是一雙長腿就有110公分，展現完美的九頭身比例。

目前Ella仍是學生，間中才會參與廣告及雜誌拍攝，但舉手投足間已甚有媽媽風範，展現十足的時尚感，絕對是模特兒界的新星。

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