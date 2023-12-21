  • 12°C
香港時間 : 20231221日 (週四) 14:34
靚太生活雜誌

會員專區

專題:同行實踐

熱門關鍵字 : 區區有好校 新聞女王 中一面試 佘詩曼 名校專區 李施嬅 新手爸媽 萬千星輝頒獎典禮2023
hket

話題
健康
親子
娛樂
新聞
TOPick TV
Band 1學堂
醫‧健

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

星二代丨任晴佳身材高挑視模界新星　 與父母關係感情要好無所不談

娛樂 12:32 2023/12/21

分享：

分享：

熱門 區區有好校 新聞女王 中一面試 佘詩曼 名校專區 李施嬅 新手爸媽 萬千星輝頒獎典禮2023

任晴佳果然似足琦琦！

任達華與琦琦愛女任晴佳（Ella）遺傳父母的優良基因，甜美樣子、逆天長腿，被冠為「新世代模特」與「最有潛力星二代」等，正在努力學業的Ella已升讀大學，喜歡讀書的同時亦會在閒暇兼顧娛樂事業工作。


Ella這位新世代潛力非凡，日前她獲邀出席於上海舉行的第五屆InStyle ICON Awards年度偶像盛典，並獲頒「年度潛力新人」獎。

當天她穿起粉紅色長裙出席頒獎禮，儼如小公主般，而母親琦琦也陪同在場，琦琦對愛女奪獎感到十分高興，並於社交網祝賀留言：「我的小女孩長大了。」

郭富城英倫巡演熱爆溫布利場館　任達華琦琦到場支持操刀為城城留影

最新影片推介：李施嬅專訪

TOPick柴犬追星
新聞女王丨李施嬅認個性被動從不喜歡爭　失落視后冇遺憾應放眼世界

盡得父母優良基因

而為Ella頒獎的是國際超模呂燕。不知道這是不是意味著任晴佳已經在模特界業內引起關注。

Ella獲獎之後在台上表示，會將自己喜愛的時尚與學術結合，探索更多可能性。這位備受關注的星二代，除了外貌出眾，這種有態度的表達也充分說了她的實力。同時也才讓觀眾意識到，眼前優雅的少女還是一名大學生。

外表亮麗

獲獎後Ella也在社交網留言道：「感谢InStyle ICON Awards年度偶像盛典給我頒發年度潛力新人的獎項，從懵懂害羞到自信堅定，時尚幫我打破束縛，勇敢面對無限可能性，未來在我熱愛的學術與事業上，我會努力做最好的自己。」另外，Ella也換上金色的晚裝，展現性感優雅一面。

被訓練獨立

其實Ella外型亮眼，據說她在3歲時已經會模仿媽媽走台步，甚有表演慾。雖然任達華與琦琦只有一個女兒，他們對Ella秉持不寵壞的原則，對Ella管教嚴厲，直至14歲更送她到英國讀書，訓練其獨立性格。

而Ella與父母關係感情要好，相處像朋友一樣無所不談，又經常與父母同遊。

點擊圖片放大
+8
+7

模特兒界新星

琦琦曾接受媒體問訪問表示，Ella性格非常自律，除了做好讀書本份，也喜歡透過運動、均衡飲食來維持身體健康。
Ella年僅17歲已有180公分的高挑身材，光是一雙長腿就有110公分，展現完美的九頭身比例。

目前Ella仍是學生，間中才會參與廣告及雜誌拍攝，但舉手投足間已甚有媽媽風範，展現十足的時尚感，絕對是模特兒界的新星。

點擊圖片放大
+7
+6

精彩獎賞活動等您發掘：https://bit.ly/3ClEy1R

撰文 : TOPick柴犬出動

相關文章

【愛妻號】任達華自訂「三從四得」寵妻規條 結婚23年財政大權全交琦琦
14:06 2020/10/25
【愛妻號】任達華自訂「三從四得」寵妻規條 結婚23年財政大權全交琦琦
【星二代】任達華愛女任晴佳初登時裝騷舞台　遺傳琦琦超長美腿表現不輸同場超模
18:42 2021/08/06
【星二代】任達華愛女任晴佳初登時裝騷舞台　遺傳琦琦超長美腿表現不輸同場超模
【星二代】任達華67歲生日女兒甜曬童年照　琦琦教女不假手工人嚴禁做「公主」
17:54 2022/03/21
【星二代】任達華67歲生日女兒甜曬童年照　琦琦教女不假手工人嚴禁做「公主」
【星二代】任晴佳著重眼部護理　Ella獲名模媽媽琦琦傳授護膚心得
16:05 2022/09/19
【星二代】任晴佳著重眼部護理　Ella獲名模媽媽琦琦傳授護膚心得
郭富城英倫巡演熱爆溫布利場館　任達華琦琦到場支持操刀為城城留影
19:46 2023/09/28
郭富城英倫巡演熱爆溫布利場館　任達華琦琦到場支持操刀為城城留影

你可能感興趣

【愛妻號】任達華自訂「三從四得」寵妻規條 結婚23年財政大權全交琦琦
14:06 2020/10/25
【愛妻號】任達華自訂「三從四得」寵妻規條 結婚23年財政大權全交琦琦
【星二代】任達華愛女任晴佳初登時裝騷舞台　遺傳琦琦超長美腿表現不輸同場超模
18:42 2021/08/06
【星二代】任達華愛女任晴佳初登時裝騷舞台　遺傳琦琦超長美腿表現不輸同場超模
【星二代】任達華67歲生日女兒甜曬童年照　琦琦教女不假手工人嚴禁做「公主」
17:54 2022/03/21
【星二代】任達華67歲生日女兒甜曬童年照　琦琦教女不假手工人嚴禁做「公主」
任達華 娛樂人物職業 家庭教育 家庭關係 娛樂行業

最高瀏覽

【更新】元朗的士命案｜36歲持雙程證人妻　涉刀殺48歲情夫　3人被捕包括兇婦29歲丈夫｜附ABC創傷判斷準則
【更新】元朗的士命案｜36歲持雙程證人妻　涉刀殺48歲情夫　3人被捕包括兇婦29歲丈夫｜附ABC創傷判斷準則
孝順仔︱兄長8年前離世母大受打擊　C AllStar陳健安陪伴旅行助走出喪子之痛
孝順仔︱兄長8年前離世母大受打擊　C AllStar陳健安陪伴旅行助走出喪子之痛
【六合彩】頭獎$8,300萬贏家攻略　荃灣沙咀道買10蚊電腦飛全中
【六合彩】頭獎$8,300萬贏家攻略　荃灣沙咀道買10蚊電腦飛全中