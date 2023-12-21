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恐怖血案｜稱鄰居喝醉棍打愛犬　台80公斤男子疑監生「坐死」鄰居

都市病 13:10 2023/12/21

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稱鄰居喝醉棍打愛犬，台80公斤男子疑監生「坐死」鄰居。

台灣發生一宗恐怖命案。台南一名66歲、體重估計達176磅的鄭姓男子，日前疑不忿蔡姓男鄰居醉酒後毆打自己的愛犬，於是與對方起衝突；期間，鄭男疑坐在蔡男心口位置，令對方不能動彈之餘更失去呼吸心跳，最終送院後不治。目前警方已將鄭男拘捕，但由於現場沒有閉路電視，僅有鄭男的單方說詞，案件仍在調查中。

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綜合台媒報道，事發於周二（19日）凌晨，鄭男聽到愛犬於門外不斷吠叫，於是開門查看，豈料看到蔡男正手拿棍棒對愛犬施以毒打。雙方於是起衝突，混亂間蔡男跌倒地上；鄭男疑為了將蔡男制服，於是坐在蔡男心口，令對方難以動彈。

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惟未幾，鄭男發現蔡男已無呼吸，才驚覺出了大事，於是自行踩單車趕到附近警署報案，聲稱發現蔡姓男鄰居昏迷在其家門前。警方接報前往現場後，發現蔡男頭部多處瘀傷、撕裂傷，已無呼吸心跳，於是立即將蔡男送院，惜證實不治。

警方調查期間發現2人早有結怨，兩人曾就因飼養鴿子一事起衝突，死者亦因不滿鄭男所養的愛犬經常晚上吠叫而屢起爭執。據了解，鄭男體重7、80公斤（約176磅），警方將其帶回警局訊後依傷害致死罪送辦。

檢方認為，鄭男的說詞與蔡男身上的傷勢與事證不符，遂向檢方提出聲押；台南地院認為，鄭男有煙滅、偽造、變造證據之虞，且涉犯5年以上重罪，認有羈押必要，應予羈押。警方今日（21日）將解剖死者，以確定死因。

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