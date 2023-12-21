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兩地差異丨同枱食飯港孩1句話嚇親內地親戚 竟大讚香港教育出色

育兒資訊 17:13 2023/12/21

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每個地方的文化不同，尤其是在教育上，容易使人不理解或造成衝擊。近日，一名內地女子與香港親戚吃飯，被在場的一名港孩的「真心話」而被嚇親。事後，事主於網上平台發文大讚港孩因香港教育出色，所以才勇於發表自己意見，但部分內地網民卻不認同，反指其行為「無禮貌」。

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內地親戚聚餐 被港孩1句說話嚇倒 

近日，一名內地女生於社交平台發文，以「被香港親戚小孩嚇到」為題分享被香港小孩的直言嚇倒的經歷。她表示與香港親戚聚餐時，當中有一道菜是「松子魚」，在場的其他小孩都搶著說要吃，但都被廣東婆婆以「好熱氣！唔好食！」為由阻止。其他小朋友聽到後都未有回應，惟香港親戚的小朋友直言反駁：

又唔係成日食，你由佢食一餐！

港孩因一碟飯菜反駁廣東婆婆。（圖片來自小紅書：為食小風風）

事主聽到後大讚香港小朋友「真敢說！」。同時又表示當大人們在聊天時，香港小孩對感興趣的話題亦參與其中。對於有別於內地腔調的廣東話，在場的大人們亦指「香港小孩的廣東話音調真的很特別，像tvb裡面一樣！」，而港孩則回應：

有咩所謂啫，聽得明就得啦！

事後，事主認為與香港教育有關，港孩才會大膽敢言和外向，與內地的小孩反應大不同。

網民意見不一 指小孩沒禮貌

對於事主的講法，部份網民表示同意，認為「應該是家庭教育，有時我們大人覺得是頂撞長輩的說話，其實都只是小朋友表達自己的觀點，主要看家長自己的看法。」、「香港好像教育上沒有甚麼尊師重道，都是朋友一般相處，所以導致小朋友很敢說。」、「不懂香港的小孩怎麼搞的，說話好直接」、「表達意見是好事。」

不過亦有網民不認同事主，認為小孩沒有禮貌，又表示「不懂香港的小孩怎麼搞的，說話好直接」、「跟家長一樣平等討論，但在廣東叫搏嘴，要被打一頓。」

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責任編輯：王明芳

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