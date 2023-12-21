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周末好去處｜「烏蠅頭」列車進駐灣仔海濱　打造華麗聖誕新地標【內附交通】

親子好去處 12:58 2023/12/21

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熱門 區區有好校 新聞女王 中一面試 佘詩曼 名校專區 李施嬅 新手爸媽 萬千星輝頒獎典禮2023

兩卡已退役的「烏蠅頭」列車於2023年9月經水路運送至灣仔海濱主題區，並於2023年12月21日正式開放公眾參觀。

隨著政府落力宣傳「繽紛活動」吸引遊客後，灣仔海濱可謂活動無間斷。退役快兩年的港鐵「烏蠅頭」中期翻新列車現已「駕到」灣仔海繽與市民同度華麗復克聖誕佳節。

「烏蠅頭」列車標誌著香港於 20 世紀迅速的城市發展。港鐵公司透過「退役列車保‧傳計劃」，將兩卡已退役的「烏蠅頭」列車捐贈予發展局，並共同構思將這標誌性的列車重置於灣仔水上運動及康樂主題區，以作展示及公共活動空間。

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兩卡已退役的「烏蠅頭」列車於2023年9月經水路運送至灣仔海濱主題區，並於2023年12月21日正式開放公眾參觀。主題區展示車廂位置亦設置站牌、觀景台、圓形多用途廣場、人造草地、遮陽設施和夜光步道，為市民提供一個滿載集體回憶的公共休憩空間。

而且為慶祝聖誕節及「烏蠅頭」列車首次於海濱展示，主題區的聖誕佈置以中央車站為主題，於車站上豎立一棵13米高的聖誕樹，配合自動轉動的齒輪及閃耀的燈光效果，打造華麗的海濱車站並成為灣仔海濱的新地標。

聖誕裝飾點綴車廂

重置的退役列車車廂內部設計分為兩區，一區為聖誕限定的黑白手繪風中央車站設計，讓市民走進二次元世界，另一區是原汁原味保留的烏蠅頭車廂，並加上聖誕裝飾點綴。第二卡車廂則把座椅及扶手等部件移除，成為一個多用途工作室，可供社區團體舉辦活動或工作坊等。多用途工作室後方的駕駛室門則換上透明玻璃門，讓市民可一睹駕駛室。

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同「烏蠅頭」列車打卡

位置：灣仔北「水上運動及康樂主題區」
開放日期：2023年12月21日至2024年1月初 
交通：灣仔會展站A2出口步行約5分鐘；灣仔渡輪碼頭步行約5分鐘；銅鑼灣港鐵站C出口步行約9分鐘

記者：傅承嘉

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