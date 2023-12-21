新聞女王︱林景程林正峰在《新聞女王》各有發揮　兩老表當年相認全靠麥明詩

▲ 林景程、林正峰在《新聞女王》中也有亮眼表現！

TVB台慶劇《新聞女王》中不少角色也為觀眾所留意，現實中為兩老表的林景程、林正峰在劇中未有在「SNK」中共事，而二人各自也交出亮眼的表現，值得一讚。

林景程、林正峰在戲外也有戲劇性，事關二人當年相認時全靠十優港姐麥明詩，認真奇妙！

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林正峰演暖男受歡迎

正峰在劇中演SNK新聞主播王偉，與高海寧所演的許詩晴（Cathy）有感情線，並盡現暖男一面，角色相當討好。

在早前的一集中，王偉擁著Cathy並說：「我只介意以後的日子沒有你在我身邊，你是一個怎樣的人我最清楚，其他人怎麼看怎麼說，我向來不在意。」網民直指自己受劇情感動，又大讚王偉很Man！

另外，有不少內地網民喜歡林正峰斯文眼鏡主播Look，留言讚：「好帥」、「好有主播嘅感覺」、「超驚艷」、「很有辨識度」。

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林景程「閃現」仍搶鏡

林景程在《新聞女王》中屬彩蛋，早前劇情曾邁到演警員的林景程向「Man姐」阿佘打完招呼後，出現數秒後即撞正賊王（黎澤恩Ronny飾）並遭一槍爆頭。

林景程曾與TOPick分享感受：「我覺得這種出現和完場，跟真實人生一樣無常難測。這邊才感到開心因遇到『自己和伙記都很喜歡』定Man姐，轉頭就遇到賊王槍擊。當然不是指這麼咁極端在街上中槍，但人生大大少少的事情，往往如是，無預兆下突然出現。」

他為今次的角色作好準備，「看了很多相關的電影，去看看別人如何巡邏，平時又會留意警察如何行走。去到現場阿Shaun（譚俊彥）很好，會給予我意見，例如手的不同擺法和為何要這樣擺等等。因為場戲的時間很短，希望在有限時間內令人信服我是一個巡邏警員。」

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麥明詩助相認

林景程、林正峰在2021年初曾一同接受TOPick專訪，當時林景程開玩笑指麥明詩是二人的「紅娘」：「他在拍《#後生仔傾吓偈》、我在拍《是咁的，法官閣下》時相認。因為明詩有次跟我說：『你Cousin啊。』才知道正峰原來是我表弟來的。」

林正峰透露：「有次看見麥明詩和他有合照，然後我跟她說他是我的表哥來的。」

二人在劇集《香港愛情故事》中曾同劇，直至在《青年心城之撐起青春》才正式演對手戲。

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