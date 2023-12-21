啃老族︱有為青年因一事變啃老族 父母離世餓死胞弟清理遺物揭絕望過程

▲ 背後故事令人心酸。

【啃老族/日本/工作壓力】日本的「啃老族」問題嚴重，有日媒就拍攝了節目，講述一個家庭的慘況。一名56歲中年大叔早年活活餓死在家中，揭露他父母相繼離世後，拒絕接受政府支援，斷水斷糧下在垃圾屋中死亡，胞弟多年後回家清理雜物，發現爸爸的日記及哥哥生前的工作筆記，揭露了整個絕望死亡過程。

最新影片:

56歲死者叫牧岡伸一，長達30年都要靠父母供養，但生前他是一位孝順及有為青年，考入政府做公務員從事醫療工作，成為家中的經濟之柱，更經常帶父母去旅行，不過好景不常，牧岡伸一突然被解僱，自尊心受創的他將自己關在房間，自此成為了「啃老族」。

▼ 點擊圖片放大 ▲ 兩兄弟與媽媽合照。 ▲ 牧岡伸一的筆記透露在工作中長期受壓。 +5 +4

但牧岡伸一的媽媽患有腦退化症，爸爸患癌根本沒有能力照顧兒子，父母相繼離世後，牧岡伸一沒有了依靠，只能用父母微薄的儲蓄過活。政府人員曾上門送上食物，但他拒絕開門，10天後，牧岡伸一被發現在家中離世，死因是營養失調及衰弱餓死。

▲ 弟弟回家清理雜物時非常自責。

長期工作壓力下精神健康漸差

任職的士司機細死者2年的弟弟牧岡二郎，返回老家清理雜物時發現爸爸的日記及哥哥生前的工作筆記，他發現哥哥的筆記畫滿地圖和文字，原來他在年輕時曾是一名賣書的銷售員，裏面記錄著當年死者努力生存的證據，為了追業績而努力記下客戶資料。後來哥哥為了有份安穩的工作養家，參加了國家公務員考試，最後終於成為了從事醫療行業的公務員。

但工作壓力及長時間加班之下令到他情緒健康都非常差，寫下「活著一點也不有趣，沒有健康的身體，為了工作而工作，腦袋一片空白」最後更被解僱。

遺物當中翻出了因癌症而過身的父親的日記，裡面記錄著30年來哥哥伸一在家裡的「啃老」生活，以及慢慢失去生存意志的過程，日記中曾紀錄兩父子爭執的過程，父親更曾打到伸一的嘴角流血，自此伸一連飯都不吃，也失去了生存意識，父親的日記中最後一句，寫著伸一在死前對生命的絕望：「父母親製造不幸、他們的兒子要背負著這個不幸，我是不是為了這樣才出生在世界上？」相信最後他是放棄了生存的欲望，讓自己慢慢地、虛弱地離開世界。

▼ 點擊圖片放大 +7 +6

日本有100萬名啃老族

而回家清理的弟弟回想起哥哥的生前片段，自責自己應該多點關心他，或許結局不會這麼悲慘。

據日媒稱，日本全國有超過100萬人接受教育及完成學業後，即使擁有正常工作能力卻不願意就業，選擇終日待在家中靠父母供養，當中更有近6成「啃老族」的年齡介乎於40－64歲，就像寄生蟲一樣依附在年紀老邁的雙親身上，這個社會問題隨著人口老化而日趨嚴峻，政府也束手無策。「啃老族」又被稱為「8050問題」，意思是80多歲的老人仍然要照顧步入中年50歲的子女。



【爸媽必Follow】全新TOPick親子IG現已推出！立即睇︰https://bit.ly/3BN0C4s

12月是小學測考季，TOPick推出中英數常免費試題下載區，立即下載免費試題備戰測考：中英數常試題

HKET App已全面升級，TOPick為大家推出一系列親子、健康、娛樂、港聞及休閒生活資訊及影片。立即下載︰https://onelink.to/f92q4m

責任編輯:王明芳