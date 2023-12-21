著數速報｜捕捉NewJeans聖誕限定電車　打卡即送OLENS王牌隱形眼鏡【內附地點】

繼限定店、麥當勞聯乘後，New Jeans又在香港有新打卡位了！今個聖誕，OLENS將推出OLENS x NewJeans聖誕限定電車，穿港港島！各位Bunnies除了可與電車打卡，參加活動更有機會贏得OLENS皇牌款隱形眼鏡試片一對，有得影又有聖誕禮物！

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今次OLENS x NewJeans聖誕限定電車以聖誕最標誌性的紅綠色為主題，車身印上5位成員的型格靚相。這架限定電車每日隨機出動，Bunnies們可以Mark實以下路線，於沿線捕捉：

1. 上環（西港城）→ 筲箕灣

2. 跑馬地 ← 筲箕灣

3. 屈地街（石塘咀）→ 北角

4. 屈地街（石塘咀）→ 銅鑼灣

5. 堅尼地城 → 跑馬地

6. 堅尼地城 → 筲箕灣

若成功捕捉OLENS x NewJeans聖誕限定電車，打卡後將相片Upload於Instagram限時動態，再Tag@olenshk 及Hashtag #OLENSHK，即可免費獲得OLENS的皇牌款隱形眼鏡試片一對！萬勿錯過。

*試片的顏色和款式將隨機發放，每人限領一次，數量有限，送完即止。

*參加者須完成以上所有步驟，OLENS將會以DM形式通知參加者試片領取方法。

記者：Panda