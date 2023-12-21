網絡熱話｜北上call車沒內地手機號點算？ 網民教1個方法輕鬆解決

▲ 有網民指出不需內地號碼也可在內地叫車。

不少人週末會選擇北上，但並不是人人也開通一個內地手機號碼，如果在內地需要call車時又怎麼辦？近日，一名女網友遇到了這個難題，於是上網發問，有不少網民親身教應對方法。

最新影片推介︰

該名女網友名Jessie Tang，在＜香港人在中山＞發文求教眾人「請教，如無內地手機號碼，如何叫車呢，謝謝」。這時，有一名有經驗的網友指出，在內地叫車不用內地手機號碼也可以。

該網友透露，只需要下載「微信」（WeChat）軟件，然後在內裡搜索「滴滴出行」便可以叫車。他再補充道，微信現在要實名登記，此外，要確保已開通了微信錢包或綁定信用卡，這樣才可支付叫車的洗費。

▼ 點擊圖片放大 +5 +4

此外，除了微信外，現在也有不少軟件可以支援叫車的服務，就好像「支付寶」（Alipay）、「美團」，也是可以透過其中叫車。

不過，有網友認為如果是常常返內地玩的，直接申請一個內地電話號碼更方便，「如果keep住返內地，電話號碼係基本中的基本裝備，應該要出。如果唔出，即係搵自己嚟攪，為自己增添不便。你出個電話no.（號碼）的費用，係可以倍數咁＇慳／賺＇到返來。」、「中移動只18元／月，即有咭。」

【爸媽必Follow】全新TOPick親子IG現已推出！立即睇︰https://bit.ly/3BN0C4s

12月是小學測考季，TOPick推出中英數常免費試題下載區，立即下載免費試題備戰測考：中英數常試題

HKET App已全面升級，TOPick為大家推出一系列親子、健康、娛樂、港聞及休閒生活資訊及影片。立即下載︰https://onelink.to/f92q4m

責任編輯︰陳珈希