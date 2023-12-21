  • 11°C
香港時間 : 20231221日 (週四) 19:47
靚太生活雜誌

會員專區

專題:同行實踐

熱門關鍵字 : 區區有好校 新聞女王 中一面試 佘詩曼 名校專區 李施嬅 新手爸媽 萬千星輝頒獎典禮2023
hket

話題
健康
親子
娛樂
新聞
TOPick TV
Band 1學堂
醫‧健

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

網絡熱話｜北上call車沒內地手機號點算？ 網民教1個方法輕鬆解決

休閒消費 17:32 2023/12/21

分享：

分享：

熱門 區區有好校 新聞女王 中一面試 佘詩曼 名校專區 李施嬅 新手爸媽 萬千星輝頒獎典禮2023

有網民指出不需內地號碼也可在內地叫車。

不少人週末會選擇北上，但並不是人人也開通一個內地手機號碼，如果在內地需要call車時又怎麼辦？近日，一名女網友遇到了這個難題，於是上網發問，有不少網民親身教應對方法。

最新影片推介︰

TOPick一分鐘
手機攝影︱媽媽幫小朋友打卡提高質素　楊洛婷教3招手機拍照小技巧

該名女網友名Jessie Tang，在＜香港人在中山＞發文求教眾人「請教，如無內地手機號碼，如何叫車呢，謝謝」。這時，有一名有經驗的網友指出，在內地叫車不用內地手機號碼也可以。

該網友透露，只需要下載「微信」（WeChat）軟件，然後在內裡搜索「滴滴出行」便可以叫車。他再補充道，微信現在要實名登記，此外，要確保已開通了微信錢包或綁定信用卡，這樣才可支付叫車的洗費。

點擊圖片放大
+5
+4

此外，除了微信外，現在也有不少軟件可以支援叫車的服務，就好像「支付寶」（Alipay）、「美團」，也是可以透過其中叫車。

不過，有網友認為如果是常常返內地玩的，直接申請一個內地電話號碼更方便，「如果keep住返內地，電話號碼係基本中的基本裝備，應該要出。如果唔出，即係搵自己嚟攪，為自己增添不便。你出個電話no.（號碼）的費用，係可以倍數咁＇慳／賺＇到返來。」、「中移動只18元／月，即有咭。」

【爸媽必Follow】全新TOPick親子IG現已推出！立即睇︰https://bit.ly/3BN0C4s

12月是小學測考季，TOPick推出中英數常免費試題下載區，立即下載免費試題備戰測考：中英數常試題

HKET App已全面升級，TOPick為大家推出一系列親子、健康、娛樂、港聞及休閒生活資訊及影片。立即下載︰https://onelink.to/f92q4m

責任編輯︰陳珈希

相關文章

無錢有樣睇丨內地女數12大窮男特徵　港男驚訝似自己：中咗10個
17:38 2023/12/20
無錢有樣睇丨內地女數12大窮男特徵　港男驚訝似自己：中咗10個
公屋輪候︱4人家庭二派42年樓齡公屋　港爸讚2優點睇完樓即攞鎖匙
今日 10:53
公屋輪候︱4人家庭二派42年樓齡公屋　港爸讚2優點睇完樓即攞鎖匙

你可能感興趣

無錢有樣睇丨內地女數12大窮男特徵　港男驚訝似自己：中咗10個
17:38 2023/12/20
無錢有樣睇丨內地女數12大窮男特徵　港男驚訝似自己：中咗10個
公屋輪候︱4人家庭二派42年樓齡公屋　港爸讚2優點睇完樓即攞鎖匙
今日 10:53
公屋輪候︱4人家庭二派42年樓齡公屋　港爸讚2優點睇完樓即攞鎖匙
網絡熱話 電子支付 中山 滴滴出行 支付寶 微信

最高瀏覽

【更新】元朗的士命案｜36歲持雙程證人妻　涉刀殺48歲情夫　3人被捕包括兇婦29歲丈夫｜附ABC創傷判斷準則
【更新】元朗的士命案｜36歲持雙程證人妻　涉刀殺48歲情夫　3人被捕包括兇婦29歲丈夫｜附ABC創傷判斷準則
新機登場｜vivo X100系列香港區正式上市　最新頂級旗艦新機壓軸登場
新機登場｜vivo X100系列香港區正式上市　最新頂級旗艦新機壓軸登場