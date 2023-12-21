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星二代教育丨黃祥興9歲女奪英文朗誦冠軍　讀九龍塘神級女校文武雙全

尖子教室 13:11 2023/12/21

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熱門 區區有好校 新聞女王 中一面試 佘詩曼 名校專區 李施嬅 新手爸媽 萬千星輝頒獎典禮2023

黃祥興9歲女兒奪得英文朗誦冠軍，現正讀九龍塘神級女校文武雙全。（IG圖片）

【黃祥興/星二代/名人親子/傳統名校/朗誦】45歲型爸黃祥興（Stefan）與圈外人太太Peggy育有3子女，黃祥興雖然在法國長大，但也配合香港教育制度去栽培子女，安排子女上多個興趣班，更成功入讀傳統名校。太太Peggy昨晚（20日）分享9歲大女黃晞桐（Paige）奪得英文朗誦冠軍的照片，讚揚女兒令父母感到驕傲，黃祥興更留言鼓勵女兒：「你的努力無白費！」

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從相片中可見，Paige手持「第75屆香港學校朗誦節」的優勝者錦旗及老師評語，可見Paige取得冠軍成績。黃祥興和太太Peggy都有一同見證女兒取證書一刻，Peggy在社交平台留言指女兒是第一次以面對面形式參賽（之前用錄影模式），卻再取得優異成績。

我不僅為你走出自己的舒適圈感到驕傲，也為你付出了最大努力而感到驕傲，你真的讓我留下深刻印象。

黃祥興亦有留言鼓勵女兒：「你的努力無白費！」圈中好友陳自瑤（Yoyo）和林子善都留言讚叻女！

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黃祥興法式教3子女

黃祥興和太太Peggy育有3子女黃晞桐（Paige）、黃子晉（Tristan）和5歲細仔Damien。3子女的性格不同，大女Paige對自己有要求，性格比較成熟似媽媽；Tristan則似爸爸好動愛玩。兩夫妻對3子女一視同仁，盡量做到公平，但教仔會稍為嚴厲，會讓他從跌撞中成長；教女就會比較小心，較多事情擔憂。

身為法式港爸的黃祥興，在法國生活了20年，一直在自由自在的環境下成長。現在他仍會用法式生活教子女，例如教法文、煮法國菜給家人品嚐等。黃祥興更為了分擔湊仔重任，結束經營了10年的法國餐廳改做網購凍肉生意，以騰出更多時間陪伴子女成長。

培育子女多才多藝入名校

黃祥興又深明生活在香港，就要配合較嚴格的教育制度，子女需要多才多藝才可入到好學校，故安排子女學習朗誦、體操、劍擊、羽毛球及網球等，又有補習中文和數學。兩夫妻更專程搬屋到41校網博入心儀小學，終如願讓女兒透過後補面試，成功入到神級女校瑪利諾修院學校。

至於將來會否到海外升學，黃祥興曾公開表示要再觀察，如果移民會考慮加拿大，但會讓子女在港讀完小學，先打好中文和廣東話根基。

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責任編輯：王明芳

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