謝君豪 憑《毒舌大狀》獲最佳男配角 　頒獎嘉賓馬國明憶當年合作《下一站彩虹》

▲ 馬國明及高海寧頒獎給謝君豪。

「第四屆新時代國際電影節金揚花獎頒獎盛典」昨晚（12月20日）假澳門舉行，豪哥謝君豪憑電影《毒舌大狀》內飾演資深大律師金遠山一角獲「新時代最佳男配角獎」，並由馬國明及高海寧頒獎，更喜獲一眾演藝前輩及好友在典禮恭賀，大家亦順道聚舊，當中包括斯琴高娃、文雋等。

君豪擊敗多個強勁對手獲得最佳男配角，當中包括同樣是影帝級的林家棟和胡軍。豪哥上台領獎時就不忘多謝導演吳煒倫，以及台前幕後團隊。

後台接受訪問時，豪哥繼續難掩興奮：「真係好開心啊，因為《毒舌大狀》可以攞到呢個獎，我覺得非常之榮幸，有大家嘅認可好似打咗支強心針，非常多謝大家。今年2023年係一個非常感恩的一年，因為真係攞咗三個榮譽，而家攞埋呢一個獎就過年，係一個新年禮物，非常之感恩嘅一年。」

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今年大豐收

豪哥在2023年可謂大豐收，年初《毒舌大狀》破紀錄成為香港史上最高票房港產電影，然後在10月就先後獲得「華語戲劇盛典」舞台劇最佳男主角，以及獲母校香港演藝學院頒授榮譽院士，來到年尾這晚，豪哥又再下一城，足以引證他在舞台劇界，以及電影界的成就。

他最近馬不停蹄為新作做準備，工作忙碌的他這晚抽空快閃現身澳門：「年尾就有一個舞台劇，跟王菀之、梁仲恆合演的《天色》，舞台劇下個禮拜就公演，頭先啱啱排完就過嚟澳門，而家完咗典禮，就要返去香港，第二朝又要排戲㗎啦，而家我成個腦都係台詞，因為要講好多對白，另外就係2024年有《飯戲攻心2》上映，將會農曆新年時候跟大家見面，我好期待，希望大家會鍾意。」

老朋友見面

在場的內地及澳門影迷亦把握機會跟豪哥合照及索取簽名，有記者就指大家都期待豪哥再次演出劇集，又指他在內地有一大班少女粉絲，豪哥聽畢都感到驚喜：「我都幾驚奇，即係做演員最緊要有觀眾支持，好可能我哋演開舞台劇，即係一上台有觀眾捧場就係最緊要，所以佢哋支持對我嚟講係好重要，好開心同埋好感謝。」

另外，豪哥表示：「今日見到好多朋友，馬明啦，因為好多年都無見過佢啦，好耐之前同佢合作過一次，仲有斯琴高娃老師、高群書導演、文雋導演，好多人就似大家去聚舊。」

他亦恭賀前輩斯琴高娃和保怡，這晚前者獲得終身成就獎，至於保怡就同樣憑《毒舌大狀》獲得「新時代最具魅力男演員」。

馬國明憶當年合作

其實馬國明也有在個人社交平台上載頒獎禮上與豪哥的合照，他並回憶彼此曾合作演電視劇，寫道：

好開心有機會同 高海寧小姐 1起参與 第四屆新時代國際電影節……將最佳男配角 頒給 “毒舌大狀” 謝君豪先生……😎😎😎

還記得自己曾經好幸運地 同 謝君豪先生参演過 電視劇 “下1站彩虹”……劇中他是我的哥哥……恭喜哥哥……🥳🥳🥳🎉🎉🎉🎊🎊🎊

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