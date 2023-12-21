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育兒心得︱梁芷珮由劏房升呢住豪宅　3子女讀國際學校 放眼世界做義工

育兒資訊 16:17 2023/12/21

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熱門 區區有好校 新聞女王 中一面試 佘詩曼 名校專區 李施嬅 新手爸媽 萬千星輝頒獎典禮2023

梁芷珮透過帶子女旅遊，到世界各地做義工放眼世界。

現年41歲藝人梁芷珮（Christy）主持《潮什麼》系列備受觀眾喜愛，三個節目入圍最佳資訊節目。Christy過往曾自爆曾住劏房，現時一家成功由700多呎的青衣單位搬到現在970呎的西九龍三房單位。成為「旅遊達人」的她亦是3孩之母，育有兩子一女，包括18歲大仔Brendan、12歲二仔Duncan及10歲細女Kasey，3名均安排讀國際學校。梁芷珮與丈夫Kenneth透過帶子女旅遊、到世界各地做義工，增廣見聞。

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憑《潮什麼》系列彈起的梁芷珮向來形象健康，為她在疫情期間帶來不少廣告拍攝，有指Christy收入超過百萬港元。Christy曾接受《樓價有得估》家訪，她自言坐唔定鍾意四圍搬，並由700多呎的青衣單位搬到現在970呎的西九龍三房單位。

梁芷珮試過帶同子女一起出埠拍攝。（相片來源：IG @imchristyleung）

3孩均選讀國際學校

18歲大仔Brendan現就讀香港大學新聞學學士課程一年級生，曾就讀沙頭角的ICHK國際學校（International College Hong Kong），2017年被劍橋大學評為100間創新學校之一，提供英式、GCSE及IB課程。ICHK每年中五至中六（Years 12-13）學費為$190,200，幸好身為香港高爾夫球代表的他取得獎學金，為父母減輕了經濟壓力。在國際文憑大學預科課程（IBDP）考獲34分，放棄原有的加拿大多倫多大學學位，順利考入心儀學校。

至於12歲二仔Duncan剛小學畢業，和10歲細女Kasey則入讀位於荃灣的小型國際學校玫瑰蕾小學（Rosebud Primary School），學費平ICHK一半，每年$92000萬元。Christy選校首要條件是輕鬆學習無功課，喜歡學校小班教學，可以貼身照顧學生需要。

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鼓勵孩子放眼世界

梁芷珮經常孖住Kenneth以夫妻檔形式一起拍攝旅遊特輯，他們遊覽過美國、加拿大、法國、西班方、義大利、芬蘭、北歐等多地，試過帶同子女一起出埠拍攝，寓工作於家庭樂。12月梁芷珮更帶10歲細女Kasey做義工，與一班從來未坐個飛機的小朋友去台灣，女兒更為小朋友排舞表演，希望可以鼓勵到一班小天使可以放膽實現自己夢想，放眼世界。

作為「最佳玩伴」的媽媽，鼓勵孩子多嘗試發展自己興趣，成功考入港大新聞系的大仔Brendan，受爸媽影響萌生拍攝興趣而選科，不時借用導演爸爸的工具拍攝，有板有眼。每次兒子有活動梁芷珮總會十分支持，幫手宣傳。她雖然工作忙碌，且育有三名子女，但梁芷珮仍能平均分配時間，她曾透露Duncan以前有跟作為教練的爸爸打高爾夫球，近年則愛踢足球及打籃球，而且很快上手，相當有天份。

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責任編輯：王明芳

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