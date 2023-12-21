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星級媽媽丨大女出英文小說展文青氣質　曹敏莉喜見成績感動眼濕濕

娛樂 14:19 2023/12/21

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熱門 區區有好校 新聞女王 中一面試 佘詩曼 名校專區 李施嬅 新手爸媽 萬千星輝頒獎典禮2023

曹敏莉大女推出英文小說。

前港姐冠軍曹敏莉婚後息影，以家庭為重的她悉心栽培三名子女，12歲的長女Dora於漢基國際學校就讀Year 7。

品學兼優的Dora喜歡寫作，本月初更推出首本小說，小小年紀已經很厲害。

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愛女感謝曹敏莉支持

早前曹敏莉於小紅書上載女兒Dora照片，只見Dora專注地撰寫小說，曹敏莉寫道：「多多的恆心，讓我感動，多多從小已愛看書，愛寫作，過去一年，她很努力地去寫她的第一本小說。」

其後小說正式出版，曹敏莉感慨說：「作為媽媽，我感動到有點眼濕濕，希望將來可以將這本翻譯成中文，給更多人看。」

此外，從Dora的社交平台所見，早前她於學校舉行聖誕書攤，廿四孝媽咪曹敏莉陪伴左右外，不少同學仔很支持Dora，她留言道：「非常感謝所有在我寫第一部奇幻小說的過程中支持我的朋友，當然，我也很感謝媽媽一直陪在我身邊。」

6月份，Dora六年級畢業！

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文青女孩具書券味

曹敏莉曾經受訪表示女兒比較文靜，喜歡看書和彈琴，志願是成為作家，原來Dora於七、八歲開始愛上看書，當中對哈利波特等奇幻題材最感興趣。

Dora曾寫遁：「Reading is my cup of tea」，而曹敏莉曾分享女兒專注閱讀的照片，Dora是一名有氣質的少女。

曹敏莉的子女可說多才多藝，當中二仔是籃球健將，另外曹敏莉安排子女入讀漢基國際學校，學費貴絕全港，此校深受本港富二代歡迎，富二代校友包括劉鑾雄子女劉鳴煒、劉秀融及劉秀盈、李澤鉅子女、徐子淇及李家誠子女等。

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撰文 : TOPick柴犬出動

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