星級媽媽丨12歲長女出英文小說展文青氣質　曹敏莉喜見成績感動眼濕濕

▲ 曹敏莉大女推出英文小說。

前港姐冠軍曹敏莉婚後息影,以家庭為重的她悉心栽培三名子女,12歲的長女Dora於漢基國際學校就讀Year 7。

品學兼優的Dora喜歡寫作,本月初更推出首本小說,小小年紀已經很厲害。

愛女感謝曹敏莉支持

早前曹敏莉於小紅書上載女兒Dora照片,只見Dora專注地撰寫小說,曹敏莉寫道:「多多的恆心,讓我感動,多多從小已愛看書,愛寫作,過去一年,她很努力地去寫她的第一本小說。」

其後小說正式出版,曹敏莉感慨說:「作為媽媽,我感動到有點眼濕濕,希望將來可以將這本翻譯成中文,給更多人看。」

此外,從Dora的社交平台所見,早前她於學校舉行聖誕書攤,廿四孝媽咪曹敏莉陪伴左右外,不少同學仔很支持Dora,她留言道:「非常感謝所有在我寫第一部奇幻小說的過程中支持我的朋友,當然,我也很感謝媽媽一直陪在我身邊。」

▲ 6月份,Dora六年級畢業!

【曹敏莉妹妹】曹敏寶家住兩層獨立屋 有天台寬敞花園可打籃球游水

文青女孩具書券味

曹敏莉曾經受訪表示女兒比較文靜,喜歡看書和彈琴,志願是成為作家,原來Dora於七、八歲開始愛上看書,當中對哈利波特等奇幻題材最感興趣。

Dora曾寫遁:「Reading is my cup of tea」,而曹敏莉曾分享女兒專注閱讀的照片,Dora是一名有氣質的少女。

曹敏莉的子女可說多才多藝,當中二仔是籃球健將,另外曹敏莉安排子女入讀漢基國際學校,學費貴絕全港,此校深受本港富二代歡迎,富二代校友包括劉鑾雄子女劉鳴煒、劉秀融及劉秀盈、李澤鉅子女、徐子淇及李家誠子女等。

