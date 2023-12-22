飲食攻略·冬至篇｜小心食物中毒！外賣盆菜忌即開即食　食安中心提醒存放+翻熱安全溫度【附5大最肥食材】

今日（22日）是冬至，不少市民都會與家人團圓聚餐，一起享用外賣盆菜。食物環境衞生署食物安全中心（食安中心）日前公布一項有關盆菜微生物含量的時令食品調查，30個樣本全部通過檢測，但亦提醒市民，在進食前應把盆菜徹底翻熱並盡快食用，否則恐引發食物中毒。

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食安中心表示，盆菜在冬季聚會中特別受歡迎，而過往曾發生與盆菜有關的細菌性食物中毒，因此，中心在今年繼續進行這項時令食品調查，以評估盆菜的微生物含量。

中心從不同零售商（包括網上零售商）抽取了30個盆菜樣本，檢測較常引致食物中毒的致病菌含量，包括蠟樣芽孢桿菌、產氣莢膜梭狀芽孢桿菌、沙門氏菌、凝固酶陽性葡萄球菌及副溶血性弧菌，結果全部通過檢測。

當局又提醒市民，在選購及進食這種時令食品時，仍需小心和多加注意。消費者應向持牌及可靠的商舖訂購盆菜；在食用盆菜前，要徹底翻熱至中心溫度達攝氏75度或以上，或完全煮沸；分量較大的盆菜需要較長的時間翻熱，才可令食物熱透；將盆菜徹底翻熱後應盡快食用，或把盆菜保持於攝氏60度以上，避免把盆菜放在室溫下過久，以減低細菌繁殖的風險；如食物有異味或異樣，便不應進食。

享用盆菜5大貼士

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盆菜徹底翻熱 食得更安心

消委會亦曾提醒，盆菜最上層的食物如切雞較難加熱，而豆腐、枝竹等豆製品則容易變壞，故必須徹底翻熱才能安全食用。如翻熱不夠徹底，有較高機會滋生沙門氏菌、金黃葡萄球菌等細菌，產生有害毒素令食物受污，更可引致食物中毒。

食盆菜小心高脂又高鈉

另食安中心強調，市民亦應注意均衡飲食，避免過量進食高熱量、高糖分、高鹽分或高脂肪的食品。尚營坊註冊營養師盧綺欣曾接受訪問時表示，盆菜有不少高脂食物，包括腩肉、燒肉、燒鴨、鴨掌、豬皮等，部分還會以油炸及醬汁預製，如南乳炆豬手、炆冬菇、炸芋頭等，而底層的冬菇、蘿蔔「吸曬啲醬汁」，更是高納食品，恐「肥上加肥」。

食得健康之選：















盧綺欣指，一盆6人份的盆菜卡路里至少達6,000千卡，相等於進食6碟乾炒牛河。其中最高脂的盆菜食品，以腩肉為首，因經油爆香，再加入醬汁預製，每件卡路里可達230千卡；其次是連皮吃的燒鴨，每件卡路里為133千卡，脂肪含量達10克，形容比燒雞更肥，即使是本身屬低脂的芋頭，經油炸及放在最底層，吸取大量醬汁，每件卡路里亦達56千卡。

除高脂外，盆菜亦是高鈉食品。她續指，盆菜當中加入南乳醬、高湯、蠔油、鮑魚汁等，以高湯為例，每100克達465毫克，如進食1杯，已達1163毫克，佔成人每日建議攝取上限2,000毫克的58%；另以1件燒鴨計算，鈉含量達76毫克，直言連同醬汁等進食，明顯已超過每日建議攝取量。

5大最肥食品

最肥食物 卡路里（每件） 脂肪（每件） 腩肉 230千卡 20克 燒鴨 133千卡 10克 豬皮 104千卡 6克 炸芋頭 56千卡 6克 鴨掌 53千卡 5克

盆菜要吃得健康，盧綺欣稱，可選擇最頂層的海鮮及蔬菜類，如瑤柱、海味、蠔豉、西蘭花等，以蠔豉為例，每件卡路里為40千卡，西蘭花更低至23千卡，連醬汁脂肪含量只有2克。如進食肉類，她建議去皮及去脂肪，以及可另外「加菜」及「加飯」，以正餐形式進食，增加飽肚感，避免攝取過量鈉及脂肪，但切忌撈汁。

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