  • 11°C
香港時間 : 20231222日 (週五) 18:00
靚太生活雜誌

會員專區

專題:同行實踐

熱門關鍵字 : 區區有好校 新聞女王 中一面試 佘詩曼 名校專區 李施嬅 新手爸媽 萬千星輝頒獎典禮2023
hket

話題
健康
親子
娛樂
新聞
TOPick TV
Band 1學堂
醫‧健

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

飲食攻略·冬至篇｜小心食物中毒！外賣盆菜忌即開即食　食安中心提醒存放+翻熱安全溫度【附5大最肥食材】

食用安全 17:05 2023/12/22

分享：

分享：

熱門 區區有好校 新聞女王 中一面試 佘詩曼 名校專區 李施嬅 新手爸媽 萬千星輝頒獎典禮2023

今日（22日）是冬至，不少市民都會與家人團圓聚餐，一起享用外賣盆菜。食物環境衞生署食物安全中心（食安中心）日前公布一項有關盆菜微生物含量的時令食品調查，30個樣本全部通過檢測，但亦提醒市民，在進食前應把盆菜徹底翻熱並盡快食用，否則恐引發食物中毒。

最新影片推介：

活得健康啲
飲食攻略·聖誕節丨聖誕歎自助餐　頭3碟揀咩食好？　營養師分享7招健康「回本」

食安中心表示，盆菜在冬季聚會中特別受歡迎，而過往曾發生與盆菜有關的細菌性食物中毒，因此，中心在今年繼續進行這項時令食品調查，以評估盆菜的微生物含量。

中心從不同零售商（包括網上零售商）抽取了30個盆菜樣本，檢測較常引致食物中毒的致病菌含量，包括蠟樣芽孢桿菌、產氣莢膜梭狀芽孢桿菌、沙門氏菌、凝固酶陽性葡萄球菌及副溶血性弧菌，結果全部通過檢測。

當局又提醒市民，在選購及進食這種時令食品時，仍需小心和多加注意。消費者應向持牌及可靠的商舖訂購盆菜；在食用盆菜前，要徹底翻熱至中心溫度達攝氏75度或以上，或完全煮沸；分量較大的盆菜需要較長的時間翻熱，才可令食物熱透；將盆菜徹底翻熱後應盡快食用，或把盆菜保持於攝氏60度以上，避免把盆菜放在室溫下過久，以減低細菌繁殖的風險；如食物有異味或異樣，便不應進食。

享用盆菜5大貼士

    • 點擊圖片放大

    • 盆菜徹底翻熱 食得更安心

    消委會亦曾提醒，盆菜最上層的食物如切雞較難加熱，而豆腐、枝竹等豆製品則容易變壞，故必須徹底翻熱才能安全食用。如翻熱不夠徹底，有較高機會滋生沙門氏菌、金黃葡萄球菌等細菌，產生有害毒素令食物受污，更可引致食物中毒。

    食盆菜小心高脂又高鈉

    另食安中心強調，市民亦應注意均衡飲食，避免過量進食高熱量、高糖分、高鹽分或高脂肪的食品。尚營坊註冊營養師盧綺欣曾接受訪問時表示，盆菜有不少高脂食物，包括腩肉、燒肉、燒鴨、鴨掌、豬皮等，部分還會以油炸及醬汁預製，如南乳炆豬手、炆冬菇、炸芋頭等，而底層的冬菇、蘿蔔「吸曬啲醬汁」，更是高納食品，恐「肥上加肥」。

    食得健康之選：

    盧綺欣指，一盆6人份的盆菜卡路里至少達6,000千卡，相等於進食6碟乾炒牛河。其中最高脂的盆菜食品，以腩肉為首，因經油爆香，再加入醬汁預製，每件卡路里可達230千卡；其次是連皮吃的燒鴨，每件卡路里為133千卡，脂肪含量達10克，形容比燒雞更肥，即使是本身屬低脂的芋頭，經油炸及放在最底層，吸取大量醬汁，每件卡路里亦達56千卡。

    除高脂外，盆菜亦是高鈉食品。她續指，盆菜當中加入南乳醬、高湯、蠔油、鮑魚汁等，以高湯為例，每100克達465毫克，如進食1杯，已達1163毫克，佔成人每日建議攝取上限2,000毫克的58%；另以1件燒鴨計算，鈉含量達76毫克，直言連同醬汁等進食，明顯已超過每日建議攝取量。

    5大最肥食品

    最肥食物卡路里（每件）脂肪（每件）
    腩肉230千卡20克
    燒鴨133千卡10克
    豬皮104千卡6克
    炸芋頭56千卡6克
    鴨掌53千卡5克

    盆菜要吃得健康，盧綺欣稱，可選擇最頂層的海鮮及蔬菜類，如瑤柱、海味、蠔豉、西蘭花等，以蠔豉為例，每件卡路里為40千卡，西蘭花更低至23千卡，連醬汁脂肪含量只有2克。如進食肉類，她建議去皮及去脂肪，以及可另外「加菜」及「加飯」，以正餐形式進食，增加飽肚感，避免攝取過量鈉及脂肪，但切忌撈汁。

    HKET App已全面升級，TOPick為大家推出一系列親子、健康、娛樂、港聞及休閒生活資訊及影片。立即下載︰https://onelink.to/f92q4m

    【ET Club會員積分獎賞計劃】用App換獎賞︰https://onelink.to/keyuqm

    食用安全 海味 外賣 盆菜 食安中心 脂肪 海鮮 冬至 燒肉 熱量

    最高瀏覽

    新聞女王︱林景程林正峰在《新聞女王》各有發揮　兩老表當年相認全靠麥明詩
    新聞女王︱林景程林正峰在《新聞女王》各有發揮　兩老表當年相認全靠麥明詩
    J2主持文頌男自揭盤骨患癌　Koba透露病況：周不時會劇痛
    J2主持文頌男自揭盤骨患癌　Koba透露病況：周不時會劇痛