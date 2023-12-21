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聖誕活動2023｜shopDisney推星球大戰Marvel聖誕限定商品　勞蘇三眼仔登陸尖沙咀海港城

親子好去處 13:33 2023/12/21

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熱門 區區有好校 新聞女王 中一面試 佘詩曼 名校專區 李施嬅 新手爸媽 萬千星輝頒獎典禮2023

今個聖誕，迪士尼與本地潮玩品牌URDU打造全港首間「URDU XMAS PARTY」期間限定店，已於12月16日正式登陸尖沙咀海港城。

聖誕將至，不同的聖誕活動及展覽也開辦了，讓大家與親友一起歡聚玩樂、打卡留念。另外，是不是也為聖誕交換禮物煩惱？以下為大家集結數個本年度聖誕好去處及聖誕購物點！

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1. shopDisney

歡樂的聖誕節怎麼能少了你喜愛的迪士尼角色？遇上千載難逢的迪士尼100周年，粉絲們立即瀏覽 shopDisney香港網站，選購所有來自迪士尼、彼思、Marvel和星球大戰的聖誕節限定款商品，想要以經典的主題掛飾裝飾你獨一無二的聖誕樹，或是用充滿趣味的聖誕倒數日曆添加聖誕氛圍，所有粉絲都能在 shopDisney找到心目中的完美禮物，不論想要犒賞自己或傳達佳節愛意給家人朋友，共同分享聖誕節的幸福和喜悅！

2.URDU XMAS PARTY

各位勞蘇及三眼仔粉絲請注意！今個聖誕，迪士尼與本地潮玩品牌URDU打造全港首間「URDU XMAS PARTY」期間限定店，已於12月16日正式登陸尖沙咀海港城。

由迪士尼動畫《反斗奇兵》中大受歡迎的人氣角色三眼仔及勞蘇合作打響頭炮，以招財貓造型亮相的三眼仔和勞蘇如左右門神般合體守護聖誕樹，場內猶如紫紅色及青綠色顏料的調色盤，鮮明撞色風格完美打造全新聖誕打卡熱點，為大家送上聖誕祝福，帶領大家在色彩繽紛的世界中穿梭！

另外，「URDU XMAS PARTY」亦帶來多款首次曝光精品，包括全球首賣URDU福部屋迪士尼系列「招財貓勞蘇」及會場限定200隻18cm URDU福部屋迪士尼系列「招財貓三眼仔」（淡雪限定版），更多限定周邊精品同步登場，讓好運陪你到處出走，輕鬆找到聖誕禮物心水。

3. 賽馬會創意藝術中心

賽馬會創意藝術中心（JCCAC）十五週年展覽於上週四（12月7日）正式開幕。展覽以「我在！」為主題，展出逾 40位本地藝術家共超過100份作品。

曾參演《熱血合唱團》及《七人樂隊》，才藝兼備的新生代女藝人林愷鈴（Ashley）為開幕典禮擔任特別表演嘉賓，偕 JCCAC 藝術家蕭偉中（Justin）一同演繹其原創作品。Justin 活躍於爵士音樂界，亦精於古典音樂，當晚以大提琴為 Ashley 伴奏。為 JCCAC 濃厚的創作氛圍錦上添花。

「我在！」展覽期間公眾可於中央庭園、各層公共空間、藝廊及藍牆，欣賞由駐村藝術家及藝術團隊的作品。每個週末均有不同類型的免費活動，歡迎公衆參與同樂，當中包括：藝術示範、講座、表演、藝術工作坊、電影放映、展覽及工作室導賞等。内容涵蓋玻璃、金工、雕刻、音樂和舞蹈等眾多藝術範疇。

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責任編輯︰王明芳

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