保暖禦寒丨7成人不知道的保暖冷知識　暖爐放錯1位置越用越寒

▲ 日本節目解構，暖爐放錯一個位置，會越用越寒。

天氣持續寒冷，當留在家中時，暖爐或暖風機是必不可少。有日本節目就進行實測，分享暖爐放錯位置可致身體越來越冷，並指出高達7成人不知道，暖爐擺放在何處才是最佳位置，一眾家長要留意。

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冬日來臨，不少人都會用暖爐、暖風機，日本節目《日本人の3割しか知らないこと》曾解構冬日保暖冷知識，其中一集講到暖爐擺放位置，節目更統計出有7成人不知此知識！

節目指出，暖爐或暖風機如放在房的正中間，所釋放的熱力會混合冷空氣，導致保溫效果大幅下降，更會令身體越用越冷；而如果將暖爐放在靠窗邊位置附近，則可以令保暖效果上升，原因是暖爐釋放的熱力，會隔絕冷空氣入侵，令室溫保持平均。

天寒地凍只能開暖爐保暖，可是電費就相當驚人了。近日台灣星媽余皓然在電視節目上推介一款「禦寒神器」，基本上一般家庭都會有，平價又實用，而且可令室內溫度提升5度。有網民跟著實測，結果相當滿意效果，大讚「整間屋溫暖起來，根本不用開暖爐」。

一張bubble紙平價禦寒

而如果家中沒有暖爐，台灣女星余皓然亦分享過一招平價禦寒，就是使用bubble紙（氣泡紙）！余皓然分享做法，首先是在窗戶噴水後，然後將bubble紙平的那一面貼在窗戶上，再用膠紙貼合邊緣，便達到禦寒效果。

有不少網民隨後更跟著實測，表示把家裡所有窗戶、落地窗貼滿bubble紙，便真的感覺不出外面有多冷，更覺整間屋溫暖起來，根本不用開暖爐。

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責任編輯：王明芳