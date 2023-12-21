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《水行俠與失落王國》開畫即成票房冠軍　ToNick童童出席海上首映禮

娛樂 13:54 2023/12/21

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熱門 區區有好校 新聞女王 中一面試 佘詩曼 名校專區 李施嬅 新手爸媽 萬千星輝頒獎典禮2023

Tonick坐《水行俠與失落王國》主題帆船「水行號」。

DC超級英雄電影《水行俠與失落王國》（Aquaman and the Lost Kingdom）首映日即成開畫票房冠軍。在日前（12月20日），該片更在「水行號」舉行香港首個海上電影首映禮。

「水行號」是為這次《水行俠與失落王國》電影宣傳推出的首隻電影主題帆船，由銅鑼灣出發一直遊到尖沙咀，期間有不少遊人跓足拍攝。晚上還可看到船的兩側有《水行俠與失落王國》logo的燈光打在海面，十分顯眼。

水行俠2｜Jason Momoa當新手爸爸　邪惡黑蝠魟誓言復仇

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  • Tonick和小薯茄的「童童」

    • 乘風破浪做首映

    首映禮請來本土著名樂隊Tonick和小薯茄的「童童」蔡曉童繼舞台劇《死鬼老婆》後再合體與「水行號」一同乘風破浪。作為嘉賓，幾位一同上到「水行號」為電影《水行俠與失落王國》進行注水及亮燈儀式。

    當時的風浪都比較大，船隻因而十分搖擺，童童都話：「真係第一次乘風破浪咁做首映，好刺激，好似坐海盜船咁！」至於Tonick「恆仔」趙善恆稱：「可以再合作好開心，估唔到大家都係水行俠嘅big fans！」

    最新影片推介：李施嬅專訪

    TOPick柴犬追星
    新聞女王丨李施嬅認個性被動從不喜歡爭　失落視后冇遺憾應放眼世界

    撰文 : TOPick柴犬出動

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