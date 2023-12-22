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萬千星輝頒獎典禮2023丨李佳芯殺入視后十強　兩年冇劇拍排位企最側被指投閒置散

娛樂 13:47 2023/12/22

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熱門 區區有好校 新聞女王 中一面試 佘詩曼 名校專區 李施嬅 新手爸媽 萬千星輝頒獎典禮2023

好多人都支持Ali！

《萬千星輝頒獎典禮2023》將於明年1月14日舉行，前日（12月20日）於電視城舉行記者會公布各大獎項的十強名單！

當中佘詩曼憑《新聞女王》Man姐一角大熱成為十強之一，其餘還有李施嬅﹑胡定欣﹑李佳芯﹑劉佩玥﹑龔嘉欣﹑林夏薇﹑蔡思貝﹑吳若希和陳茵媺一同競逐視后寶座。

視后離巢丨李佳芯透露跟無綫傾續約　視后未獲公司挽留呈「膠著」狀況

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新聞女王丨李施嬅認個性被動從不喜歡爭　失落視后冇遺憾應放眼世界

視后最後十強 

至於憑《有種好男人》入圍的李佳芯（Ali），在劇中演有一名17歲的單身母親，演技再有突破，加上她向來甚有觀眾緣，故能殺入十強不以為奇。

合約將滿

不過早前Ali亮相公開活動，透露跟無綫正斟洽續約，惟雙方仍處於「膠著」狀態，似乎不排除有離巢可能。

問及TVB有否出面挽留，她稱公司演員眾多，她暫未聽到這方面的消息。

說到事業上的意向，Ali依然很喜愛拍劇，不過做演員是很被動，就交由上天安排。

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不被重視

其實她自拍畢《有種好男人》後未有接新劇，已近兩年沒有劇拍，主要拍攝綜藝節目為主，加上她在台慶的排位更站在第一排最側，難怪被不少網民痛心她被大台投閒置散，更指她還是在TVB內最有戲的視后，簡直浪費了其能力。

雖然樂易玲曾大讚Ali是一位很好的藝人，一定會想方法與其有多些不同合作機會，並稱絕對不會浪費對方，真的不知道樂小姐最終能否挽留這位好演員。

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撰文 : TOPick柴犬出動

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