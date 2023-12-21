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【新冠病毒】變異株JN.1全球肆虐　專家籲港府復通報確診機制增公眾防疫意識

社會 14:08 2023/12/21

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港大感染及傳染病中心總監何栢良。（資料圖片）

近期新冠病毒JN.1全球肆虐，世衛將變異株列為「需關注變異株」，但指該變異株不會對公共衛生構成太大威脅。不過美國、新加坡近期的新冠確診個案有上升趨勢，後者日前開始恢復每日通報新冠確診個案數字。本地專家認為，JN.1變異株傳播速度快，料病毒一旦傳入本港會短時間擴散，呼籲港府恢復每日通報新冠確診個案數字，提高公眾防疫意識。

港大感染及傳染病中心總監何栢良指，至今全球已經有超過40個國家或地區，發現有JN.1變異株個案。參考外國經驗，該變異株傳播速度很快，一旦有個案輸入，感染個案會在短時間內倍增。新加坡近期的新冠陽性個案呈升勢，大多涉及JN.1變異株，當地衛生部門恢復每日公布確診數字，何栢良指現時本港天氣正值嚴寒，長者人數眾多，一旦香港出現相關個案，病毒傳播率會很快，確診宗數甚至會較新加坡更多、更快，形容或會以「噴井式」速度增加。

何栢良表示，雖然以目前外國的經驗所見，感染JN.1變異株後重症比例不高，但短時間大量個案出現，對醫療系統會造成負荷。所以現在高危群組，特別是長者及院舍院友，應盡早接種XBB加強劑疫苗，減低重症的機會。政府亦要檢視社區準備是否足夠，包括藥物及檢測設備等。市民出外，特別乘坐公共交通工具或人多擠迫的地方，就最好戴口罩。

醫學會傳染病顧問委員會聯席主席曾祈殷在電台節目上指，新加坡恢復每日通報新冠確診個案數字，做法值得參考，因為現時除了新冠，其他呼吸道疾病如肺炎支原體同步肆虐，有呼吸道病徵的人士除非主動檢驗，否則政府無從得知其病源體是甚麼，基於公眾及社會層面考慮，指香港可以讓檢測陽性的市民自願申報，再公布確診數字，「以理服人」說服公眾佩戴口罩；配合當局目前進行的新冠病毒污水檢測，可以有雙重方面的數據掌握新冠的感染情況，方便當局了解減少市民染病的方法。

曾祈殷舉例指，美國近日JN.1變種病毒株上升得較快，但由於目前在港無須呈報，感染個案主要在社區，當局不掌握確實感染數字，建議當局可以每隔一段時間，例如每一或兩周公佈數字，確保公眾的警惕，也對公立醫院床位分配、隔離病房情況等資源分配都有幫助。

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責任編輯：陳麗娜

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