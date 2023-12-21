  • 11°C
香港時間 : 20231221日 (週四) 17:19
靚太生活雜誌

會員專區

專題:同行實踐

熱門關鍵字 : 區區有好校 新聞女王 中一面試 佘詩曼 名校專區 李施嬅 新手爸媽 萬千星輝頒獎典禮2023
hket

話題
健康
親子
娛樂
新聞
TOPick TV
Band 1學堂
醫‧健

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

兒童健康丨揀啱早餐提高專注力學習效率　營養師教小朋友早餐5大選擇宜忌

兒童健康 15:39 2023/12/21

分享：

分享：

熱門 區區有好校 新聞女王 中一面試 佘詩曼 名校專區 李施嬅 新手爸媽 萬千星輝頒獎典禮2023

營養師吳耀芬分享小朋友健康早餐選擇宜忌。

【早餐/早餐配搭/兒童健康】一日之計在於晨，一份豐富的早餐，可為小朋友提供所需的營養，家長為小朋友準備早餐時有甚麼要注意呢？「家營營養中心」營養師吳耀芬（Kathy）向TOPick分享了小朋友健康早餐的選擇宜忌，以及食物推介，供各位家長參考。

最新影片：

TOPick一分鐘
手機攝影︱媽媽幫小朋友打卡提高質素　楊洛婷教3招手機拍照小技巧

Kathy表示，經過一晚睡眠，身體消耗了不少能量，因此食用豐富的碳水化合物，如麵包、麥片、粟米片、麵條、番薯等，可快速為小朋友補充身體的能量，以助開啟一日的活動。碳水化合物的攝取亦有助小朋友集中精神，有利於提高學習效率。

另外，早餐也應盡量配合蛋白質食物，如牛奶、芝士、雞蛋、豆漿，有助合成荷爾蒙、肌肉、骨骼，能維持生理功能與新陳代謝。而蔬菜水果類主要提供膳食纖維、維他命和抗氧化的植化素及果糖。

以下是建議的早餐食物選擇：

早餐食物宜（多吃）忌（少吃）
五穀類

白飯、糙米飯（或粥）

番薯、粟米、薯仔南瓜、淮山

全麥麵包、麥饅頭、貝果、非全麥麵包

米粉、通粉、米線等非油炸麵條

早餐穀片

蛋糕、甜甜圈

牛角麵包、菠蘿包等酥皮麵包

肉鬆、忌廉、雞尾包等有餡夾心麵包

公仔麵、油麵等油炸麵

肉類

蒸蛋、水煮蛋

無/低糖豆漿、板豆腐、豆乾

蒸、煮瘦（牛、羊、豬、雞、魚等）

煎炸肉塊，如豬排、雞翼、雞球、炸魚柳

火腿、香腸等加工肉

奶類低脂/脫脂牛奶、芝士、乳酪

全脂奶

調味奶、果汁奶

煉乳

蔬菜水果類

 

白灼蔬菜

少量油炒青菜

各種新鮮水果

 

果汁、 蔬菜汁

水果乾、蜜餞

稀釋果汁飲料

水果罐頭

果醬

油脂類果仁如腰果、杏仁、核桃

調味醬料如沙律醬

牛油

朱古力醬

 

吳耀芬（Kathy） - 認可營養師（香港營養師學會）

吳耀芬（Kathy）- 認可營養師（香港營養師學會）

「家營營養中心」創辦人，常出席電視報章營養專訪，及撰寫專欄文章。Kathy是中大食物及營養科學學士、港大心理輔導學碩士、認可身心語言程式學（NLP）導師和催眠治療師。她以「身營心營」為信念，幫助城市人快樂修身。

【爸媽必Follow】全新TOPick親子IG現已推出！立即睇︰https://bit.ly/3BN0C4s

12月是小學測考季，TOPick推出中英數常免費試題下載區，立即下載免費試題備戰測考：中英數常試題

HKET App已全面升級，TOPick為大家推出一系列親子、健康、娛樂、港聞及休閒生活資訊及影片。立即下載︰https://onelink.to/f92q4m

撰文 : 吳耀芬（Kathy） 香港營養師學會認可營養師

相關文章

兒童健康丨氣溫急降小朋友易感冒作病　營養師推介5類增強免疫力食物
18:46 2023/12/14
兒童健康丨氣溫急降小朋友易感冒作病　營養師推介5類增強免疫力食物
保暖禦寒丨寒流來襲錄9.8°C創入冬新低　實測1款頭號飲品持續暖身1小時
今日 12:28
保暖禦寒丨寒流來襲錄9.8°C創入冬新低　實測1款頭號飲品持續暖身1小時
考試飲食丨考試時期要制定特別飲食？　醫生媽媽：培養好飲食習慣應在非考試季
19:00 2023/12/14
考試飲食丨考試時期要制定特別飲食？　醫生媽媽：培養好飲食習慣應在非考試季

你可能感興趣

兒童健康丨氣溫急降小朋友易感冒作病　營養師推介5類增強免疫力食物
18:46 2023/12/14
兒童健康丨氣溫急降小朋友易感冒作病　營養師推介5類增強免疫力食物
保暖禦寒丨寒流來襲錄9.8°C創入冬新低　實測1款頭號飲品持續暖身1小時
今日 12:28
保暖禦寒丨寒流來襲錄9.8°C創入冬新低　實測1款頭號飲品持續暖身1小時
考試飲食丨考試時期要制定特別飲食？　醫生媽媽：培養好飲食習慣應在非考試季
19:00 2023/12/14
考試飲食丨考試時期要制定特別飲食？　醫生媽媽：培養好飲食習慣應在非考試季
兒童健康 早餐 營養師

最高瀏覽

【更新】元朗的士命案｜36歲持雙程證人妻　涉刀殺48歲情夫　3人被捕包括兇婦29歲丈夫｜附ABC創傷判斷準則
【更新】元朗的士命案｜36歲持雙程證人妻　涉刀殺48歲情夫　3人被捕包括兇婦29歲丈夫｜附ABC創傷判斷準則
孝順仔︱兄長8年前離世母大受打擊　C AllStar陳健安陪伴旅行助走出喪子之痛
孝順仔︱兄長8年前離世母大受打擊　C AllStar陳健安陪伴旅行助走出喪子之痛
【六合彩】頭獎$8,300萬贏家攻略　荃灣沙咀道買10蚊電腦飛全中
【六合彩】頭獎$8,300萬贏家攻略　荃灣沙咀道買10蚊電腦飛全中