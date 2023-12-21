兒童健康丨揀啱早餐提高專注力學習效率 營養師教小朋友早餐5大選擇宜忌
【早餐/早餐配搭/兒童健康】一日之計在於晨，一份豐富的早餐，可為小朋友提供所需的營養，家長為小朋友準備早餐時有甚麼要注意呢？「家營營養中心」營養師吳耀芬（Kathy）向TOPick分享了小朋友健康早餐的選擇宜忌，以及食物推介，供各位家長參考。
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Kathy表示，經過一晚睡眠，身體消耗了不少能量，因此食用豐富的碳水化合物，如麵包、麥片、粟米片、麵條、番薯等，可快速為小朋友補充身體的能量，以助開啟一日的活動。碳水化合物的攝取亦有助小朋友集中精神，有利於提高學習效率。
另外，早餐也應盡量配合蛋白質食物，如牛奶、芝士、雞蛋、豆漿，有助合成荷爾蒙、肌肉、骨骼，能維持生理功能與新陳代謝。而蔬菜水果類主要提供膳食纖維、維他命和抗氧化的植化素及果糖。
以下是建議的早餐食物選擇：
|早餐食物
|宜（多吃）
|忌（少吃）
|五穀類
白飯、糙米飯（或粥）
番薯、粟米、薯仔南瓜、淮山
全麥麵包、麥饅頭、貝果、非全麥麵包
米粉、通粉、米線等非油炸麵條
早餐穀片
蛋糕、甜甜圈
牛角麵包、菠蘿包等酥皮麵包
肉鬆、忌廉、雞尾包等有餡夾心麵包
公仔麵、油麵等油炸麵
|肉類
蒸蛋、水煮蛋
無/低糖豆漿、板豆腐、豆乾
蒸、煮瘦（牛、羊、豬、雞、魚等）
煎炸肉塊，如豬排、雞翼、雞球、炸魚柳
火腿、香腸等加工肉
|奶類
|低脂/脫脂牛奶、芝士、乳酪
全脂奶
調味奶、果汁奶
煉乳
|蔬菜水果類
白灼蔬菜
少量油炒青菜
各種新鮮水果
果汁、 蔬菜汁
水果乾、蜜餞
稀釋果汁飲料
水果罐頭
果醬
|油脂類
|果仁如腰果、杏仁、核桃
調味醬料如沙律醬
牛油
朱古力醬
吳耀芬（Kathy）- 認可營養師（香港營養師學會）
「家營營養中心」創辦人，常出席電視報章營養專訪，及撰寫專欄文章。Kathy是中大食物及營養科學學士、港大心理輔導學碩士、認可身心語言程式學（NLP）導師和催眠治療師。她以「身營心營」為信念，幫助城市人快樂修身。
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撰文 : 吳耀芬（Kathy） 香港營養師學會認可營養師